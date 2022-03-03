Сборная России по лыжным гонкам не выступит на заключительных этапах Кубка мира, но не завершила сезон. Лидеры команды 6 марта приедут на Деминский марафон под Рыбинском, где в 2015 году в последний раз состоялся российский кубковый этап.
Сообщается, что в Деминском марафоне примут участие олимпийские чемпионы Пекина-2022 Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Алексей Червоткин. На трассу также выйдут экс-лыжники (Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов, Наталья Коростелева) и биатлонисты: как действующие (Карим Халили), так и бывшие (Анна Богалий).
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«Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают на марафон уже после завершения своей соревновательной карьеры. А сейчас – практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а в первых числах марта выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта», – заявил исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.
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Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин
Фото: Getty Images
Что такое Деминский марафон?
Деминский марафон – не одна-единственная гонка, как на Кубке мира. Деминский марафон – целый уикенд с разными типами дистанций для разных возрастных категорий. Главная гонка – 50 километров свободным стилем, в которой традиционно участвуют не только профессиональные лыжники, но и любители. Стартовые слоты продавались на официальном сайте, теоретически выйти на лыжню мог любой желающий.
Деминский марафон входит в российскую марафонскую серию Russialoppet, ранее входил в ассоциацию лыжных марафонов Worldloppet – но там решили исключить Демино из календаря и прекратить сотрудничество с Russialoppet. Это не повлияло на проведение марафона, который ждет олимпийских чемпионов из России. Кстати, одинаковую дистанцию – 50 километров – бегут и мужчины, и женщины.
На официальном сайте сообщается, что Деминский марафон – второй самый крупный массовый марафон мира по количеству финишеров (по рейтингу Worldloppet в 2021 году) и первый по финишерам в основной гонке среди лыжных марафонов России.
Расписание уикенда
6 марта, воскресенье
- 50 км свободным стилем – 11:00 мск
7 марта, понедельник
- Гонка для малышей 2014-2018 годов рождения на 1 километр, классический стиль – 9:30 мск
- Гонка для детей 2011-2013 годов рождения на 2 километра, классический стиль – 10:00 мск
- Гонка для подростков 2008-2010 годов рождения на 5 километров, классический стиль – 10:20 мск
- Гонка для подростков 2007 года рождения на 10 километров, классический стиль – 10:40 мск
- Полумарафон 25 км, классический стиль – 11:00 мск
Где смотреть
Организаторы обещают трансляцию на официальном сайте Деминских марафонов. В 2021 году Деминский марафон показывали на ютьюб-канале PRO ГОНКИ.
БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ ДЕМИНСКИЙ МАРАФОН?
Русские лыжники не выступят на Кубке мира в Драммене и Осло, но если вам все равно интересно – на Eurosport есть расписание трансляций и не только.
Норвежцы тоже не смогут выйти на старт в Драммене – вся спринтерская сборная заразилась коронавирусом.
Источники: Rybinsk.ru
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