Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые после решения FIS запретить российским и белорусским лыжникам выступать на всех уровнях соревнований до конца сезона рассказал, что он обо всем произошедшем думает.
«Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт – это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было – будем им довольствоваться», – отметил Большунов.
Ad
Российский вакс-грузовик расписали украинскими лозунгами в Норвегии. Подано заявление в полицию о вандализме
Лыжные гонки
Большунов и Непряева пробегут Деминский марафон. Что это за гонка?
Большунов и Непряева пробегут Деминский марафон вместо Кубка мира: Что это за гонка?
Источник: «Матч ТВ» .
Лахти
Нисканен выиграл разделку в Лахти, Клебо – 2-й, Большунов – 5-й
Пекин-2022
Большунову вручили корону – легендарный Зимятов выполнил обещание
Реклама
Ad
Реклама
Ad