Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые после решения FIS запретить российским и белорусским лыжникам выступать на всех уровнях соревнований до конца сезона рассказал, что он обо всем произошедшем думает.

«Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт – это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было – будем им довольствоваться», – отметил Большунов.

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