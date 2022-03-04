Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры после окончания сезона. 5 марта она проведет последнюю гонку на Кубке мира. Об этом лыжница сообщила в инстаграме.
«5 марта 2011 года я выиграла 30-километровую гонку на Кубке мира дома. Это моя первая победа во взрослом возрасте и начало приключения, которое привело меня туда, куда я думала, что никогда не доберусь. Но все закончится, когда я в субботу, 5 марта 2022 года, буду снова стоять на старте 30 км в Холменколлене. Круг замкнулся.
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Я очень не хочу, чтобы путешествие заканчивалось, но всему свое время. Я думаю, что мне пора заняться другими делами, а не посвящать все свое время беговым лыжам. В свете этого, я с нетерпением жду финального боя, и благодарна за все, что дал мне спорт», – написала Тереза.
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