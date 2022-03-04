Лыжный Кубок мира завершится этапом в шведском Фалуне 11-13 марта. Локации для проведения соревнований вместо отмененной Тюмени не нашлось, хотя рассматривались варианты в Швеции, Норвегии и Франции.

«FIS вместе с различными национальными федерациями оценили возможность замены отмененного этапа Кубка мира в Тюмени (Россия). Несмотря на большие усилия и интерес в разных странах, замены финальным соревнованиям Кубка мира не нашлось.

Ad

Это означает, что запланированный этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) с 11 по 13 марта 2022 года станет заключительным этапом сезона по лыжным гонкам 2021/22. Расписание не будет корректироваться и будет соответствовать изначально запланированному формату соревнований», – говорится в заявлении на сайте FIS.

Лыжные гонки Большунов и Непряева пробегут Деминский марафон. Что это за гонка? ВЧЕРА В 06:01

Это означает, что шансы Натальи Непряевой на завоевание «БХГ» по итогам сезона увеличиваются. Американка Джессика Диггинс от Натальи в общем зачете Кубка мира отстает на 252 очка. Осталось разыграть еще 375.

Большунов и Непряева пробегут Деминский марафон вместо Кубка мира. Что за гонка?

Источник: FIS.

Лыжные гонки Непряева лидирует в КМ, но пропустит остаток сезона. Ей хватит отрыва? 01/03/2022 В 12:55