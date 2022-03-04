Лыжный Кубок мира завершится этапом в шведском Фалуне 11-13 марта. Локации для проведения соревнований вместо отмененной Тюмени не нашлось, хотя рассматривались варианты в Швеции, Норвегии и Франции.
«FIS вместе с различными национальными федерациями оценили возможность замены отмененного этапа Кубка мира в Тюмени (Россия). Несмотря на большие усилия и интерес в разных странах, замены финальным соревнованиям Кубка мира не нашлось.
Ad
Это означает, что запланированный этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) с 11 по 13 марта 2022 года станет заключительным этапом сезона по лыжным гонкам 2021/22. Расписание не будет корректироваться и будет соответствовать изначально запланированному формату соревнований», – говорится в заявлении на сайте FIS.
Лыжные гонки
Большунов и Непряева пробегут Деминский марафон. Что это за гонка?
Это означает, что шансы Натальи Непряевой на завоевание «БХГ» по итогам сезона увеличиваются. Американка Джессика Диггинс от Натальи в общем зачете Кубка мира отстает на 252 очка. Осталось разыграть еще 375.
Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры в конце сезона
Большунов и Непряева пробегут Деминский марафон вместо Кубка мира. Что за гонка?
Источник: FIS.
Лыжные гонки
Непряева лидирует в КМ, но пропустит остаток сезона. Ей хватит отрыва?
Лахти
Йохауг высказалась за отстранение российских лыжников от Кубка мира
Реклама
Ad
Реклама
Ad