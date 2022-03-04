Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо в третий раз стал обладателем Кубка мира. Это произошло досрочно после сообщения FIS об отмене финала соревнований.

Сейчас на счету норвежца 1375 очков. Вторым идет российский лыжник Александр Большунов (878), который не допущен до соревнований, а значит увеличить количество зачетных баллов в оставшихся гонках не сможет. Топ-3 замыкает финн Иво Нисканен (585), который не имеет даже математических шансов догнать Клебо.

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