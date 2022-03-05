Чемпион мира по лыжным гонкам Девон Кершоу считает, что российская лыжница Наталья Непряева заслужила выиграть «Большой хрустальный глобус».

«Это очень спорное мнение, и я могу подвергнуться за него серьезной критике, но Непряева отлично бегает классикой и проводит лучший сезон в карьере. Кажется, она все-таки завоюет большой Хрустальный глобус. Теоретически ее еще можно обогнать, но вряд ли у Диггинс или кого-то еще это получится. Я надеюсь, Непряева выиграет общий зачет Кубка мира, она была лучшей дистанционной гонщицей сезона, и я не могу представить, как для нее это тяжело. Мне неважно, под каким флагом она выступает, я рассматриваю ее как личность. Она заслужила стать победителем общего зачета», – сказал канадец.

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Источник: подкаст Fasterskier.

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