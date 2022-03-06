6 марта ведущие российские лыжники вышли на старт Деминского марафона.

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11:40. На трибуне призер Олимпиады Наталья Коростелева. Она вспомнила, как ее маленький сын Савелий Коростелев, недавно ставший чемпионом мира среди юниоров, делал в Демино первые шаги на лыжах.

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11:38. Минутка ретро. Накануне Большунов выложил очень атмосферные фотографии.

11:37. Большунов догнал, что не удивительно.

11:34. Ребятам еще больше половины трассы бежать, но дружно включились в подъем! Три спортсмена пытаются отъехать: Николаев и Червоткин впереди, Большунов подотстал и пытается закрыть просвет.

11:32. Александр попытался протянуть, но его не отпустили, теперь смену принял Червоткин. Марафон хоть и 50 км, но быстротечен: уже вторая половина 25-километрового круга.

11:28. Тем временем, Большунов вышел вперед, за ним держится Червоткин. Темп пока небыстрый, равнинная часть круга.

11:22. Среди наблюдателей и двукратный обладатель «БХГ» Александр Завьялов. Также отметил большое количество зрителей и доволен приездом лидеров.

11:19. На трибунах много зрителей, они размахивают флагами, поддерживая лыжников. Очень теплая атмосфера на стадионе.

11:18. Перед стартом Червоткин рассказал, что хочет получить удовольствие и хорошие ощущения на гонке. Тактику будет выбирать по самочувствию. С улыбкой сказал, что опасается большого количества женщин в первом ряду.

11:16. Как много народу! Стартует очередная волна спортсменов.

11:14. А лидирует пока Алексей Червоткин.

11:09. Понаблюдать за марафоном приехал и король лыж Николай Зимятов, вручивший после Олимпиады в Пекине символическую корону Большунову. Он считает, что приезд лидеров российской сборной выводит соревнования на другой уровень. Рекорд трассы, по его словам, – 1 час 46 минут от олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. Интересно, смогут ли сегодня лыжники улучшить это время.

Наталья Непряева Фото: Getty Images

11:06. У женщин кроме Непряевой стоит обратить внимание на Анну Богалий, Анастасию Кулешову (Седову) и Анастасию Рыгалину.

11:03. Лыжники стартуют волнами, в первых рядах поехали профессиональные спортсмены, которые поборются за победу. Кроме Александра Большунова и Никиты Крюкова у мужчин заявились Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Карим Халили и Алексей Червоткин, который, пожалуй, станет основным соперником для трехкратного олимпийского чемпиона.

11:01. Трасса состоит из двух кругов по 25 км. Каждый круг состоит из двух частей – первая равнинная, а на второй есть подъемы, там-то и будут основные предфинишные разборки.

11:00. А вот кто будет бороться за победу – это Александр Большунов и Наталья Непряева.

10:59. На старте олимпийский чемпион Никита Крюков. Высоких целей перед собой не ставит, но планирует пройти всю дистанцию.

10:56. Лыжники уже выстроились на старте. Очень много спортсменов. Погода хорошая, нас ожидает увлекательная гонка.

10:55. Всем привет! С вами Мария Калинина и сегодня мы понаблюдаем за Деминским марафоном.

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