Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл Деминский марафон – гонку с масс-старта на 50 километров свободным стилем. Аналогичную дистанцию в женском зачете выиграла Наталья Непряева, досрочно обеспечившая победу в общем зачете Кубка мира.

Большунов пробежал гонку со временем 1:47:56 (рекорд трассы) и опередил ближайших соперников на 3 минуты 52 секунды. Второе место на финишной прямой вырвал Глеб Ретивых, опередив Рауля Шакирзянова. Четвертым остался биатлонист Карим Халили, пятым стал Александр Гребенько из марафонской команды «Русская зима», шестым – Алексей Червоткин.

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Непряева на полторы минуты опередила Екатерину Смирнову, третье место заняла Мария Истомина.

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