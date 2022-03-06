Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл Деминский марафон – гонку с масс-старта на 50 километров свободным стилем. Аналогичную дистанцию в женском зачете выиграла Наталья Непряева, досрочно обеспечившая победу в общем зачете Кубка мира.
Большунов пробежал гонку со временем 1:47:56 (рекорд трассы) и опередил ближайших соперников на 3 минуты 52 секунды. Второе место на финишной прямой вырвал Глеб Ретивых, опередив Рауля Шакирзянова. Четвертым остался биатлонист Карим Халили, пятым стал Александр Гребенько из марафонской команды «Русская зима», шестым – Алексей Червоткин.
Ad
Непряева на полторы минуты опередила Екатерину Смирнову, третье место заняла Мария Истомина.
Лыжные гонки
Деминский марафон удался! У Большунова и Непряевой не было соперников
Непряева уже точно выиграла «БХГ»? Что-то может ей помешать?
На этапе Кубка мира в Осло 30-километровую гонку вынесла Тереза Йохауг. И финишировала с двумя флагами.
Осло
Непряева точно выиграла «БХГ»? Ей еще может что-то помешать?
Осло
Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира и «БХГ»
Реклама
Ad
Реклама
Ad