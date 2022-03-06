В воскресенье, 6 марта состоялся Деминский марафон на 50 км свободным стилем, в котором, за неимением международных стартов, поучаствовали некоторые лыжники из сборной России. Александр Большунов и Наталья Непряева предсказуемо выиграли с большими отрывами. Телеканал «Матч ТВ» вел прямую трансляцию соревнований, но телевизионная картинка отличалась от привычной с Кубка мира или Олимпиады, и наверняка массовому зрителю многое было непонятно. Eurosport.ru отвечает на главные вопросы.

Почему Наталья Непряева стартовала с мужчинами?

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«Соперники отличные, но женщины в первом ряду – это страшно. Я уже проигрывал Непряевой (в 2021 году на Югорском марафоне – Eurosport.ru), но здесь и кроме Наташи много хороших спортсменок», – заявил, улыбаясь, Алексей Червоткин в эфире «Матч ТВ».

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В марафонах, рассчитанных на массовое участие спортсменов разных возрастов и уровней подготовки, так бывает часто. Лыжники стартуют волнами в зависимости от того, в какие временные рамки они реально могут рассчитывать попасть на финише. На Деминском марафоне большинство мужчин-любителей были не в состоянии посоперничать с профессиональными лыжницами, поэтому расстановка на старте очевидна. Как и то, что мужчины-профессионалы быстро уехали от своих попутчиц.

Подобная дифференциация существует, к примеру, и на марафонах серии Visma Ski Claccics. Но там чаще всего первыми стартуют лыжницы, а через некоторый промежуток – лыжники. Это делается для того, чтобы спортсменкам не создавали помех сильные мужчины-любители. Но там участников на порядок больше.

Из-за чего постоянно повторяли старт? Где отсечки?

Включившему подобные соревнования впервые действительно могло так показаться. Но это был не повтор старта: волнами стартовали как раз лыжники-любители. На подобных марафонах несколько сотен, а то и тысяч спортсменов регистрируются, платят стартовый взнос, после чего организаторы им определяют стартовый номер и волну в зависимости от результатов.

А наладить за короткий срок трансляцию, аналогичную Кубку мира, телевизионщики не успели. Поэтому не было ни секундомера, ни отсечек на экране, а лишь таблички с промежуточными результатами. Покрытие трассы тоже было неполным: иногда спортсмены уезжали в места без телесигнала, тогда зрителям демонстрировали окрестности стадиона и заранее подготовленные интервью.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Почему Большунов обгонял плохо стоящих на ногах лыжников?

Длина Деминского марафона – 50 километров, а дистанция состоит из двух кругов протяженностью 25 километров. Поскольку марафон любительский, многие лыжники бегут не на результат, а просто проверяя свои возможности и наслаждаясь зимней природой. На финише каждого доехавшего участника ждет памятная медаль финишера. Очевидно, что Александр обогнал многих любителей на круг. Именно поэтому сильные лыжники, участвующие в длинных гонках, ратуют за соревнования из точки в точку.

Как проходила гонка

Сперва лыжники ехали в спокойном темпе. Александр Большунов и Алексей Червоткин работали сменами, за ними держалась приличная группа лыжников. Примерно к середине дистанции они начали растягивать пелотон, и группа сократилась до восьми человек, в которой держался спринтер Глеб Ретивых. Впору было вспомнить тактику Йоханнеса Клебо и посоветовать не привозить его «рюкзаком» на финиш.

После 30-го километра Большунов включился и совершенно свободно сбежал ото всех – на финише он привез соперникам около четырех минут. Немного подержаться попробовал Артем Николаев, но Александр обернулся, увидел это и прибавил темп. А Глеб Ретивых вынес всех на финише в борьбе за серебро. Не обладающий спринтерскими способностями Алексей Червоткин не сумел побороться за медаль, пропустив кроме Глеба еще и Рауля Шакирзянова, биатлониста Карима Халили и марафонца Александра Гребенько.

Наталья Непряева также не оставила никаких шансов соперницам. После 30-го километра она везла всем порядка минуты, а на финише обогнала Екатерину Смирнову и Марию Истомину на полторы. Забавно было видеть картинки с трассы, где Наталья «тащила» нескольких мужчин-лыжников.

Кто что сказал

После окончания гонки лыжники прокомментировали итоги марафона в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов: «На самом деле, силы есть, можно было кружочек пробежать еще. Расстраивает то, что должны были бежать в Холменколлене и побеждать, но в России намного круче. Я рад, тем более еще и с рекордом выиграл. Тут такая атмосфера отличная, много болельщиков, все поддерживают. На первом круге говорил ребятам, давайте поработаем, но как-то они не слишком отреагировали. На втором вышел вперед и бежал свою гонку. Круг отличный, но на втором круге на трассе уже каша была, огромное количество участников, круговых. Это настоящие шахматы. Чемпионат России я точно побегу, что касается остальных стартов – пока не могу сказать».

Наталья Непряева: «Классно, очень классно! Это праздник какой-то, особенно после возвращения из Норвегии. Решение бежать Деминский марафон было принято сразу, не было никаких сомнений. На самом деле, немножко подгадили мне, не было ощущения победы на Кубке мира, которое должно было быть. Но удовлетворение, конечно, таким сезоном, есть. Я побегу в Кирово-Чепецке и на чемпионате России. Что касается дальнейших гонок – пока не знаю».

Алексей Червоткин: «Ни одна гонка просто не дается. Но тут классная атмосфера, болельщики, особенно те, которые вдоль трассы, поддерживали и сил добавляли. Большунов предлагал на первом круге выходить и работать по очереди, мы так и делали. А на втором круге он просто взял и убежал от нас. Для меня рывки эти даром не прошли. Мы группой шли если не в тренировочном, то и не в самом быстром темпе до финишных разборок. Сейчас нужно потренироваться, поскольку после Олимпиады форма немного упала. Потому и не хватило скоростной выносливости. Марафон – непростая гонка, где нужно и с инвентарем не ошибиться, и тактически. Хоть и любительский старт, но всем хочется обыграть ребят из первой сборной».

Глеб Ретивых Фото: Getty Images

Глеб Ретивых: «Мне нравится бегать марафоны. Да и практика показывает, что многие спринтеры переходили в марафоны и показывали отличные результаты. Я знал, что мне нужно пережить критический момент, когда Саша Большунов начнет натягивать. И мы вначале убежали вчетвером, а потом посыпались один за другим. Потом скорость выровнялась, мы лидировали поочередно, но все разборки были на финише. После того, как я пережил кризис в виде атаки Большунова, я понимал, что мне нужно лишь удержаться на подъемах с 40 по 45 км, а потом уже никого не отпущу».

Рауль Шакирзянов: «В такой конкуренции занять третье место – я очень доволен. Глеб Ретивых сегодня дотерпел, а на финише показал свое мастерство. Первый круг ехали спокойно, а потом Большунов на втором круге натянул и разорвал группу. Мы боролись своей группой за второе-третье место. Кто считался фаворитом, тот и занял высокие места».

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