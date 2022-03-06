Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о решении четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг завершить карьеру.
«Конечно, очень хотелось бы выиграть у нее, но ей пора уже, что уж (смеется). Думаю, ее уход прибавит интереса в женских лыжах. Будет более непредсказуемая конкуренция», – сказала Непряева.
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Непряева выиграла Деминский марафон с огромным отрывом. Как и Александр Большунов.
Лыжные гонки
Большунов и Непряева выиграли Деминский марафон с суперотрывами
Лыжница стала первой в общем зачете Кубка мира и забрала «Большой хрустальный глобус».
Источник: «РИА Новости».
Лыжные гонки
Деминский марафон удался! У Большунова и Непряевой не было соперников
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Непряева точно выиграла «БХГ»? Ей еще может что-то помешать?
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