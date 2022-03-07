Российский лыжник Александр Большунов выиграл в гонке на 25 км классическим стилем в Деминском полумарафоне. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 1 минуту 40 секунд.
Вторым финишировал Никита Хабаров, который отстал от Большунова на 59 секунд. Третьим оказался Артем Николаев (+1,01).
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