В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) заявили, что найдут способ вручить «Большой Хрустальный глобус» Наталье Непряевой, несмотря на отсутствие российских лыжников на заключительных этапах Кубка мира.
«Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы спортсменам лично. Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду спортсмену, который не может присутствовать на финальном старте сезона», – заявили в FIS.
Ad
Непряева обеспечила победу в общем зачете Кубка мира досрочно, за две личные гонки до конца сезона. В начале сезона она выиграла супермногодневку «Тур де Ски», на Олимпийских играх завоевала полный комплект наград.
Лыжные гонки
Непряева бежала с мужчинами. Объясняем странности Деминского марафона
Вместо марафона на этапе Кубка мира в Осло Наталья бежала Деминский марафон и выиграла его. Отвечаем на все вопросы о гонке.
«Ей пора уже». Непряева прокомментировала завершение карьеры норвежкой Терезой Йохауг.
Источник: ТАСС.
Лыжные гонки
«Ей пора уже». Непряева – о завершении карьеры Йохауг
Лыжные гонки
Большунов и Непряева выиграли Деминский марафон с суперотрывами
Реклама
Ad
Реклама
Ad