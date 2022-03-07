В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) заявили, что найдут способ вручить «Большой Хрустальный глобус» Наталье Непряевой, несмотря на отсутствие российских лыжников на заключительных этапах Кубка мира.

«Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы спортсменам лично. Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду спортсмену, который не может присутствовать на финальном старте сезона», – заявили в FIS.

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Непряева обеспечила победу в общем зачете Кубка мира досрочно, за две личные гонки до конца сезона. В начале сезона она выиграла супермногодневку «Тур де Ски», на Олимпийских играх завоевала полный комплект наград.

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