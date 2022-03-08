Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, смотрел ли мужской марафон классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, где весь подиум заняли хозяева трассы.
«Нет, я не смотрел, потому что не вижу смысла. Деминский был гораздо круче и по конкуренции, и по зрителям. Этапы Кубка мира на данный момент уже даже не собираюсь смотреть, неактуально. Что касается Холменколленского марафона, то цель была его выиграть. Но получилось, что пришлось приехать в Россию и здесь порадовать болельщиков, выиграть. Откуда черпаю силы? Гонки проходят, я все забываю и настраиваюсь на новые результаты. Силы приходят, когда выходишь на старт», – поделился Большунов.
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Источник: эфир «Матч ТВ».
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