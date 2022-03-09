Лидер российской сборной Наталья Непряева ответила на вопрос, задевали ли ее не очень приятные для девушки слова о проблемах с весом, сказанные главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

«Конечно, любую девочку такие слова будут задевать. Но мы все разные, поэтому сравнивать сложно, тем более что мне удается обыгрывать многих девочек с идеальными пропорциями. Я понимаю, какой вес мне необходим для успешного выступления, проблем в себе я не вижу.

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Безусловно, ты всегда стремишься быть лучше, красивее и стройнее, вне зависимости от того, сколько ты весишь или как ты выглядишь, предела совершенству нет. Но в целом я не считаю, что во мне что-то не так. Просто всем есть над чем работать», – поделилась Непряева.

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