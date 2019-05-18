FIS хочет заменить масс-стартом пасьют в гору на последнем этапе «Тур де Ски»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) может изменить формат последнего этапа многодневки «Тур де Ски» – гонки в гору. Обсуждение состоится на рубеже мая-июня 2019 года во время Конгресса FIS.

По информации NRK, гонку преследования могут заменить масс-стартом, а победитель многодневки будет определяться после финиша всех лыжников посредством подсчета времени.

«Думаю, это интересно – мы должны попробовать что-то новое. «Тур де Ски» существует уже 13 лет, и нам нужна инъекция витаминов. Последний этап станет более захватывающим – ведь нечасто на вершине горы бывала борьба, больше внимания уделялось тому, как лыжник штурмует бесконечную трассу. Теперь гонка стала бы более плотной, и мы сосредоточились бы на том, кто победит. Сейчас кто-то полон энтузиазма, а кто-то более сдержан – так бывает всегда, когда появляются новые предложения», – заявил председатель комитета FIS Вегард Ульванг.

В сезоне-2018/19 Сергей Устюгов и Наталья Непряева заняли на «Тур де Ски» вторые места.

В следующем сезоне «Тур де Ски» станет главным стартом из-за отсутствия чемпионата мира.

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