С 28 декабря по 5 января на трассах Ленцерхайде (Швейцария), Тоблаха и Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

Ниже – расписание стартов и состав сборной России.

Расписание

Ленцерхайде

28 декабря

Масс-старт 10 км, конек, женщины – 14:45

Масс-старт 15 км, конек, мужчины – 16:15

29 декабря

Спринт, конек, квалификация – 11:05

Спринт, конек, четвертьфиналы – 13:35

Тоблах

31 декабря

15 км, конек, мужчины – 14:30

10 км, конек, женщины – 17:00

Александр БольшуновGetty Images

1 января

Пасьют 10 км, классика, женщины – 13:40

Пасьют 15 км, классика, мужчины – 17:00

Валь-ди-Фьемме

3 января

Масс-старт 10 км, классика, женщины – 15:15

Масс-старт 15 км, классика, мужчины – 17:15

4 января

Спринт, классика, квалификация – 11:00

Спринт, классика, четвертьфиналы – 13:25

5 января

Масс-старт в гору, конек, женщины – 15:15

Масс-старт в гору, конек, мужчины – 17:15

Состав сборной России

Женщины: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская.

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.

Где смотреть?

Телеканалы Eurosport покажут многодневку в полном объеме. Если в канун Нового года и на каникулах у вас под рукой не будет телевизора – можно смотреть зарубы лучших лыжников на Eurosport Player.

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Русские победители «Тур де Ски» – Александр Легков (2013) и Сергей Устюгов (2017). Также на подиум поднимались Евгений Белов и Максим Вылегжанин.

У женщин второе место в сезоне-2018/19 заняла Наталья Непряева.

Действующие победители многодневки – норвежцы Ингвильд Эстберг и Йоханнес Клебо.

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