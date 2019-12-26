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Большунов и Устюгов побегут пасьют первого января. Полное расписание «Тур де Ски»
Да-да, 31 декабря и 1 января тоже.
С 28 декабря по 5 января на трассах Ленцерхайде (Швейцария), Тоблаха и Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».
Ниже – расписание стартов и состав сборной России.
Расписание
Ленцерхайде
28 декабря
Масс-старт 10 км, конек, женщины – 14:45
Масс-старт 15 км, конек, мужчины – 16:15
29 декабря
Спринт, конек, квалификация – 11:05
Спринт, конек, четвертьфиналы – 13:35
Тоблах
31 декабря
15 км, конек, мужчины – 14:30
10 км, конек, женщины – 17:00
Александр БольшуновGetty Images
1 января
Пасьют 10 км, классика, женщины – 13:40
Пасьют 15 км, классика, мужчины – 17:00
Валь-ди-Фьемме
3 января
Масс-старт 10 км, классика, женщины – 15:15
Масс-старт 15 км, классика, мужчины – 17:15
4 января
Спринт, классика, квалификация – 11:00
Спринт, классика, четвертьфиналы – 13:25
5 января
Масс-старт в гору, конек, женщины – 15:15
Масс-старт в гору, конек, мужчины – 17:15
Состав сборной России
Женщины: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская.
Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.
Где смотреть?
Телеканалы Eurosport покажут многодневку в полном объеме. Если в канун Нового года и на каникулах у вас под рукой не будет телевизора – можно смотреть зарубы лучших лыжников на Eurosport Player.
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- Русские победители «Тур де Ски» – Александр Легков (2013) и Сергей Устюгов (2017). Также на подиум поднимались Евгений Белов и Максим Вылегжанин.
- У женщин второе место в сезоне-2018/19 заняла Наталья Непряева.
- Действующие победители многодневки – норвежцы Ингвильд Эстберг и Йоханнес Клебо.