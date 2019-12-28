В швейцарском Ленцерхайде завершилась первая гонка мужского «Тур де Ски» – коньковый масс-старт на 15 километров.

Победителем стал российский лыжник Сергей Устюгов, который ушел в отрыв за несколько километров до финиша. Время Сергея – 33:19,1. За второе место на финишной прямой боролись Александр Большунов и Йоханнес Клебо, и норвежец оказался удачливее – Саша обернулся перед финишной прямой и потерял доли секунды.

Видео - Ударный финиш Устюгова и ошибка Большунова – у России золото и бронза на «Тур де Ски» 01:31

Наталья Непряева в женской гонке финишировала шестой.

Многодневка продолжится завтра: лыжники и лыжницы выйдут на старт конькового спринта.

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