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Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски», Большунов – третий
Шикарное начало!
В швейцарском Ленцерхайде завершилась первая гонка мужского «Тур де Ски» – коньковый масс-старт на 15 километров.
Победителем стал российский лыжник Сергей Устюгов, который ушел в отрыв за несколько километров до финиша. Время Сергея – 33:19,1. За второе место на финишной прямой боролись Александр Большунов и Йоханнес Клебо, и норвежец оказался удачливее – Саша обернулся перед финишной прямой и потерял доли секунды.
- Наталья Непряева в женской гонке финишировала шестой.
- Многодневка продолжится завтра: лыжники и лыжницы выйдут на старт конькового спринта.
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