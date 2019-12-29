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Непряева взяла бронзу в спринте
Еще один подиум у сборной России.
В швейцарском Ленцерхайде прошли спринтерские гонки свободным стилем в рамках стартового этапа «Тур де Ски»-2020.
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место, уступив только норвежке Майке Касперсен Фалле и Анамарии Лампич из Словении, которые финишировали в одно время. Фотофиниш присудил победу словенской спортсменке. Непряева уступила Лампич 0,47 секунды.
- Третье место позволило Непряевой возглавить общий зачет «Тур де Ски».
- Ранее в масс-старте победу одержала норвежка Тереза Йохауг.
- «Тур де ски» продолжится в итальянском Тоблахе. 31 декабря лыжники пробегут гонки с раздельным стартом.
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