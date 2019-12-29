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Непряева взяла бронзу в спринте

Непряева взяла бронзу в спринте
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Еще один подиум у сборной России.

В швейцарском Ленцерхайде прошли спринтерские гонки свободным стилем в рамках стартового этапа «Тур де Ски»-2020.

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место, уступив только норвежке Майке Касперсен Фалле и Анамарии Лампич из Словении, которые финишировали в одно время. Фотофиниш присудил победу словенской спортсменке. Непряева уступила Лампич 0,47 секунды.

  • Третье место позволило Непряевой возглавить общий зачет «Тур де Ски».
  • Ранее в масс-старте победу одержала норвежка Тереза Йохауг.
  • «Тур де ски» продолжится в итальянском Тоблахе. 31 декабря лыжники пробегут гонки с раздельным стартом.

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