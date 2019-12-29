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Клебо выиграл мужской спринт, Ретивых стал четвертым

Клебо выиграл мужской спринт, Ретивых стал четвертым
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

В мужском спринте – деревянная медаль.

В швейцарском Ленцерхайде прошли спринтерские гонки свободным стилем в рамках стартового этапа «Тур де Ски»-2020.

Российский лыжник Глеб Ретивых в финале пересек финишную черту четвертым. Победу с отрывом одержал норвежец Йоханнес Клебо, за которым финишировали итальянец Федерико Пеллегрино и француз Ришар Жуве.

Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли из борьбы после полуфинальных забегов.

  • «Тур де ски» продолжится в итальянском Тоблахе. 31 декабря лыжники пробегут гонки с раздельным стартом.
  • Ранее Устюгов выиграл масс-старт.

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