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Клебо выиграл мужской спринт, Ретивых стал четвертым
В мужском спринте – деревянная медаль.
В швейцарском Ленцерхайде прошли спринтерские гонки свободным стилем в рамках стартового этапа «Тур де Ски»-2020.
Российский лыжник Глеб Ретивых в финале пересек финишную черту четвертым. Победу с отрывом одержал норвежец Йоханнес Клебо, за которым финишировали итальянец Федерико Пеллегрино и француз Ришар Жуве.
Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли из борьбы после полуфинальных забегов.
- «Тур де ски» продолжится в итальянском Тоблахе. 31 декабря лыжники пробегут гонки с раздельным стартом.
- Ранее Устюгов выиграл масс-старт.
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