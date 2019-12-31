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🇷🇺🏆 Россия взяла все медали в 15-километровой гонке на «Тур де Ски»
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Российские лыжники заняли три призовых места в коньковой гонке на 15 километров с раздельного старта в рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Тоблахе.
Лучше всех дистанцию прошел Сергей Устюгов, его время – 31:02,5. Вторым стал Иван Якимушкин, третьим – Александр Большунов. Они проиграли победителю 22,6 и 29 секунд соответственно. Также в десятку попали Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.
Главный соперник русских спортсменов, норвежец Йоханнес Клебо, занял 17-е место с отставанием в 1 минуту 11,4 секунды.
- Устюгов возглавил общий зачет многодневки.
- 1 января состоится классический пасьют по результатам сегодняшней гонки.
Большунов и Устюгов побегут пасьют первого января. Полное расписание «Тур де Ски»
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