28 декабря, масс-старт 10/15 км коньком

Сергей Устюгов – золото, Александр Большунов – бронза.

Устюгов начал многодневку как победную три года назад – мастерски выиграл масс-старт, который по нескольким причинам заранее отдали Йоханнесу Клебо. Сергей грамотно оторвался от пелотона на последних километрах, и за ним никто не удержался. Он финишировал в одиночестве, за второе место боролись Большунов и Клебо. Норвежец взял у Саши своеобразный реванш за прошлогоднее поражение в Руке: теперь на финише оглянулся Большунов, а Клебо в это время в разножке забрал спурт.

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29 декабря, коньковый спринт

Наталья Непряева – бронза.

На следующий день мужчины подкачали и уступили Йоханнесу, а Непряева возглавила общий зачет среди женщин. Главные конкурентки в борьбе за тотал устранились на ранних стадиях: Эбба Андерссон и Ингвильд Эстберг не прошли квалификацию, Тереза Йохауг вылетела в четвертьфинале. Наталья дошла до финала и проиграла только двум соперницам: словенке Анамарии Лампич и Майкен Фалле из Норвегии.

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31 декабря, 10/15 км коньком

Сергей Устюгов – золото, Иван Якимушкин – серебро, Александр Большунов – бронза.

Русские лыжники любят побеждать в конце года: 31 декабря 2011 года весь подиум классического спринта заняли Никита Крюков, Алексей Петухов и Николай Морилов, четвертым стал Дмитрий Япаров. «С Новым годом, страна!» – кричали они в камеру и обнялись. Теперь болельщиков поздравили Устюгов, Якимушкин и Большунов, доказав, что гонка с раздельным стартом идеально им подходит.

Клебо занял 17-е место, проиграл больше минуты и утратил верю в итоговую победу. «Борьба за тотал «Тур де Ски» закончена, больше ничего и не скажешь. Теперь шансов у меня нет», – грустно резюмировал он.

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Видео - Якимушкин и Большунов поддержали Устюгова и забрали весь подиум 01:53

1 января состоятся гонки преследования на 10/15 километров классическим стилем – отставания формируются по итогам последней гонки.

«Тур де Ски» завершился 5 января в Валь-ди-Фьемме.

Большунов и Устюгов побегут пасьют первого января. Полное расписание «Тур де Ски»

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