Getty Images
«Борьба за победу в «Тур де Ски» закончена». Клебо расстроен тройным подиумом России
Норвежец в отчаянии.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо расстроен после неудачной гонки на третьем этапе «Тур де Ски»: основные конкуренты попали на подиум, а он занял 17-е место.
«Борьба за тотал «Тур де Ски» закончена, больше ничего и не скажешь. Теперь шансов у меня нет», – цитирует 23-летнего Клебо NRK.
- Коньковую разделку на 15 километров выиграли российские лыжники: Сергей Устюгов стал первым, Иван Якимушкин – вторым, Александр Большунов – третьим.
- Клебо уступил победителю 1 минуту 11,4 секунды и опустился на третье место общего зачета: он проигрывает Устюгову 37 секунд.
Гениальное выступление Устюгова – красивая победа в гонке с раздельным стартом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте