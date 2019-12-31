Норвежский лыжник Йоханнес Клебо расстроен после неудачной гонки на третьем этапе «Тур де Ски»: основные конкуренты попали на подиум, а он занял 17-е место.

«Борьба за тотал «Тур де Ски» закончена, больше ничего и не скажешь. Теперь шансов у меня нет», – цитирует 23-летнего Клебо NRK.

Коньковую разделку на 15 километров выиграли российские лыжники: Сергей Устюгов стал первым, Иван Якимушкин – вторым, Александр Большунов – третьим.

Клебо уступил победителю 1 минуту 11,4 секунды и опустился на третье место общего зачета: он проигрывает Устюгову 37 секунд.

Гениальное выступление Устюгова – красивая победа в гонке с раздельным стартом

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