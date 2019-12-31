Российский лыжник Александр Большунов не согласен с норвежским соперником Йоханнесом Клебо, который после поражения на третьем этапе «Тур де Ски» заявил, что борьба за победу в тотале закончена.

«Пусть приходит к нам в отель к семи часам вечера. Попробует торт, который испекли к моему дню рождения, и водку, приготовленную моим папой. Я бы не сдался – такого никогда не случится. Впереди четыре этапа», – цитирует Большунова TV2.

31 декабря 2019 года Большунову исполнилось 23 года.

Устюгов, Якимушкин и Большунов заняли полный подиум коньковой разделки на «Тур де Ски», Клебо стал 17-м.

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