Российский лыжник Сергей Устюгов не согласен с норвежцем Йоханнесом Клебо, который считает, что уже выбыл из борьбы за победу на «Тур де Ски».

«Это просто разговоры, ведь он не едет домой. Он не сдастся – будет еще четыре этапа. Он просто пытается переложить давление на плечи других. Йоханнес очень сильный лыжник, который выиграл «Тур де Ски» в прошлом году.

В этом году формат немного изменили – трудно сказать, как будет выглядеть финальная гонка в гору. Но пока не пройдена даже половина многодневки», – цитирует 27-летнего Устюгова TV2.

Устюгов, Якимушкин и Большунов заняли полный подиум коньковой разделки на «Тур де Ски», Клебо стал 17-м.

В общем зачете многодневки лидирует Устюгов, Клебо идет третьим с 37-секундным отставанием.

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