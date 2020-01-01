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Эстберг вырвала у Йохауг победу в пасьюте, Непряева – четвертая

Эстберг вырвала у Йохауг победу в пасьюте, Непряева – четвертая
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Наталья боролась за бронзу, но проиграла Хейди Венг на самом финише.

Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в 10-километровой гонке преследования классикой на четвертом этапе «Тур де Ски».

Победительницей стала норвежка Ингвильд Эстберг, преодолевшая дистанцию со временем 26:51,5. На 0,4 секунды она обошла соотечественницу Терезу Йохауг. Третье место тоже у Норвегии – Хейди Венг на финишной прямой выиграла у Непряевой. Венг отстала от Йохауг на 27,2 секунды.

  • 2 января – день отдыха, 3 числа лыжницы пробегут классический масс-старт на 10 километров.
  • В 15:00 стартуют мужчины – русские лыжники начнут пасьют с трех первых мест.

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