Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в 10-километровой гонке преследования классикой на четвертом этапе «Тур де Ски».

Победительницей стала норвежка Ингвильд Эстберг, преодолевшая дистанцию со временем 26:51,5. На 0,4 секунды она обошла соотечественницу Терезу Йохауг. Третье место тоже у Норвегии – Хейди Венг на финишной прямой выиграла у Непряевой. Венг отстала от Йохауг на 27,2 секунды.

2 января – день отдыха, 3 числа лыжницы пробегут классический масс-старт на 10 километров.

В 15:00 стартуют мужчины – русские лыжники начнут пасьют с трех первых мест.

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