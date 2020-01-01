Российский лыжник Александр Большунов выиграл классическую гонку преследования на 15 километров в рамках четвертого этапа «Тур де Ски».

Стартовав с третьего места, Александр догнал соперников и преодолел дистанцию со временем 38:14,9. Вторым стал Сергей Устюгов, его отставание – 13,7 секунды. Третий – финн Иво Нисканен, который стартовал с 11-го места. Нисканен уступил победителю 24,8 секунды. Четвертым стал Артем Мальцев, Иван Якимушин приехал девятым.

Главный соперник сборной России Йоханнес Клебо финишировал на десятом месте, проиграв 57,2 секунды.

2 января – день отдыха, 3 числа состоится 15-километровый масс-старт классикой.

В женской гонке Наталья Непряева заняла четвертое место.

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