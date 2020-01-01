Клебо проиграл Устюгову, но приблизился в общем зачете. Что происходит на «Тур де Ски»?

Русские лыжники оказались верны поверью – старый год проводили тройным подиумом, новый встретили примерно так же – 1 января взяли два первых места. Главный соперник Александра Большунова и Сергея Устюгова – норвежец Йоханнес Клебо – вчера был 17-м, а сегодня замкнул топ-10.

Но в общем зачете произошло что-то непонятное – до гонки преследования он проигрывал Устюгову 37 секунд, а после финиша их вдруг стало 10, хотя Устюгов был вторым, а Клебо – десятым. От Большунова норвежца отделяют 26 секунд – 10 было вчера. Почему так произошло?

Все просто: баллы в общий зачет «Тура» начисляли не по приходу на финиш, а по чистому времени прохождения гонки. Большунов был третьим, Клебо – седьмым, а Устюгов – 15-м. Именно поэтому отставание между Йоханнесом и Сергеем практически нивелировалось.

Клебо, Устюгов и БольшуновGetty Images

Норвежец второй день подряд безутешен и считает, что лишился шансов на победу в «Туре». «В общем зачете все плохо, я понимаю, что поезд ушел. Что толку отыграть несколько секунд у Устюгова, но при этом проиграть вдвое больше Большунову? Нужно провести две невероятно хорошие гонки, чтобы вообще попасть на подиум. Эти два дня были ужасными», – печалится Клебо.

На самом деле, ситуация далека от катастрофической: 26 секунд – ничто по меркам «Тура». Тем более, впереди – удобный для Клебо классический масс-старт и его самая любимая гонка, которую он проигрывает в одном случае из примерно двадцати – спринт классикой. Легков, например, в 2013-м выиграл многодневку, попутно не выиграв ни одной гонки: все решила гора на последнем этапе.

Плохой у Йоханнеса была только разделка, а из преследования он выжал максимум возможного и провел тактически выгодную гонку. Видимо, он просто не привык к борьбе на разрыв и не чувствует себя уверенно: до сих пор Клебо побеждал бравым кавалерийским наскоком – визуально легко и непринужденно. Теперь пришла пора рубиться всерьез, потому что соперники готовы лучше, чем обычно, и парень откровенно затрясся.

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«Похоже, он хочет закончить «Тур» раньше времени, – с улыбкой говорит Большунов. – В последние дни он слишком часто говорит, что сдается. Так может, ему вообще сойти? Конечно, он не сдастся, он же не маленький мальчик».

Гонки третьего и четвертого января наконец-то покажут, кто Клебо на самом деле – великий лыжник или маленький мальчик.

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