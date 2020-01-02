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Большунов – о жалобах Клебо: «Может, ему вообще сойти?»
Российскому лыжнику надоели постоянные жалобы норвежца.
Лидер общего зачета «Тур де Ски» Александр Большунов предложил норвежцу Йоханнесу Клебо завершить борьбу на многодневке, если тот уверен, что не победит.
«Похоже, он хочет закончить «Тур» раньше времени. В последние дни он слишком часто говорит, что сдается. Так может, ему вообще сойти? Конечно, он не сдастся, он же не маленький мальчик», – цитирует 23-летнего Большунова VG.
- Александр возглавляет тотал, вторым идет Сергей Устюгов, Клебо – третий.
- До завершения «Тур де Ски» остались три гонки: классический масс-старт, классический спринт и коньковый масс-старт в гору.
Клебо проиграл Устюгову, но приблизился в общем зачете. Что происходит на «Тур де Ски»?
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