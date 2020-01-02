Лидер общего зачета «Тур де Ски» Александр Большунов предложил норвежцу Йоханнесу Клебо завершить борьбу на многодневке, если тот уверен, что не победит.

«Похоже, он хочет закончить «Тур» раньше времени. В последние дни он слишком часто говорит, что сдается. Так может, ему вообще сойти? Конечно, он не сдастся, он же не маленький мальчик», – цитирует 23-летнего Большунова VG.

Александр возглавляет тотал, вторым идет Сергей Устюгов, Клебо – третий.

До завершения «Тур де Ски» остались три гонки: классический масс-старт, классический спринт и коньковый масс-старт в гору.

Клебо проиграл Устюгову, но приблизился в общем зачете. Что происходит на «Тур де Ски»?

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