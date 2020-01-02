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«Я чуть не плакал часа три». Клебо не пришел к Большунову на водку и тортик
Йоханнес проигнорировал приглашение Александра на день рождения.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не принял приглашение Александра Большунова на день рождения – 31 декабря он позвал Йоханнеса на торт и водку.
«Нет, к сожалению, он не пришел, и я им очень разочарован. Я чуть не плакал часа три, пытаясь заполучить его к нам в отель», – цитирует Expressen Большунова, которому исполнилось 23 года.
Клебо объяснил решение: «Он всегда весел, когда у него все хорошо, и раздает приглашения направо и налево».
- Большунов лидирует в общем зачете «Тур де Ски» после четырех этапов, Сергей Устюгов уступает 16 секунд, Клебо – 26.
- 3 января многодневка продолжится классическим масс-стартом на 15 километров.
Клебо проиграл Устюгову, но приблизился в общем зачете. Что происходит на «Тур де Ски»?
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