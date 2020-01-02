Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не принял приглашение Александра Большунова на день рождения – 31 декабря он позвал Йоханнеса на торт и водку.

«Нет, к сожалению, он не пришел, и я им очень разочарован. Я чуть не плакал часа три, пытаясь заполучить его к нам в отель», – цитирует Expressen Большунова, которому исполнилось 23 года.

Клебо объяснил решение: «Он всегда весел, когда у него все хорошо, и раздает приглашения направо и налево».

Большунов лидирует в общем зачете «Тур де Ски» после четырех этапов, Сергей Устюгов уступает 16 секунд, Клебо – 26.

3 января многодневка продолжится классическим масс-стартом на 15 километров.

Клебо проиграл Устюгову, но приблизился в общем зачете. Что происходит на «Тур де Ски»?

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме