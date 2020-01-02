Вице-лидер общего зачета «Тур де Ски» Сергей Устюгов может прервать соревнования из-за рождения ребенка. Роды запланированы на 10 января, но если это случится раньше, лыжник подумает о возвращении в Россию.

«Я пока не знаю. Нужно подождать, тогда посмотрим, что я решу: остаться или поехать домой, в Россию. Но мы надеемся, что это произойдет после «Тур де Ски», – цитирует 27-летнего Устюгова Expressen.

Сергей женился на лыжнице Елене Соболевой летом 2019 года, они ждут рождения дочери.

В общем зачете «Тур де Ски» Устюгов уступает 16 секунд Александру Большунову.

Клебо проиграл Устюгову, но приблизился в общем зачете. Что происходит на «Тур де Ски»?

Подписывайся на нас в твиттере