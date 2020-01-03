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Якобсен выиграла масс-старт, Непряева – шестая
Россиянка прилично уступила лидеру.
Норвежска Астрид Якобсен выиграла масс-старт на 10 километров классикой на пятом этапе «Тур де Ски».
Скандинавская лыжница показала время 29:07.09. Второй результат у спортсменки из Швеции Эббы Андерссон, она уступила лидеру 0.4 секунды. Третья – Катарина Хенниг из Германии, она проиграла Астрид ровно секунду.
Лучшее время среди российских лыжниц показала Наталья Непряева, она проиграла лидеру 15.5 секунды и заняла шестое место.
- Ранее Непряева показала четвертый результат в пасьюте.
- В общем зачете россиянка на шестом месте. Первая – Йохауг.
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