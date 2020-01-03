Норвежска Астрид Якобсен выиграла масс-старт на 10 километров классикой на пятом этапе «Тур де Ски».

Скандинавская лыжница показала время 29:07.09. Второй результат у спортсменки из Швеции Эббы Андерссон, она уступила лидеру 0.4 секунды. Третья – Катарина Хенниг из Германии, она проиграла Астрид ровно секунду.

Лучшее время среди российских лыжниц показала Наталья Непряева, она проиграла лидеру 15.5 секунды и заняла шестое место.

Ранее Непряева показала четвертый результат в пасьюте.

В общем зачете россиянка на шестом месте. Первая – Йохауг.

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