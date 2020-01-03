Норвежец Йоханнес Клебо показал лучшее время в классическом масс-старте на 15 км в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски».

Клебо проехал дистанцию за 39:51. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место и отстал от лидера всего на 0.7 секунды. Третьим пришел Александр Большунов с отставанием в одну секунду. Андрей Ларьков проиграл Йоханнесу 4.4 секунды и занял четвертое место.

Клебо лидирует в общем зачете Кубка мира. У норвежца теперь 656 баллов, у Большунова – 552, он на втором месте.

В индивидуальном зачете «Тур де Ски» Большунов опережает Устюгова и Клебо.

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