Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов стали вторым и третьим соответственно в спринте классическим стилем на «Тур де Ски».

Финальный заезд остался за норвежцем Йоханнесом Клебо, который выиграл второй из двух спринтов многодневки. Норвежец шел третьим большую часть дистанции, но яростно накатил на финиш и привез Устюгову 0.7 секунд, а Большунову – 1.33.

Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко, также учавствовавшие в финале, заняли пятую и шестую позиции.

«Тур де Ски»-2019/2020 завершится завтра, 5 января. Седьмой этап многодневки также пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победа на «Тур де Ски» станет для русских лыжников новогодним чудом. Все складывается в пользу Клебо

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