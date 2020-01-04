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Непряева упала и стала шестой в спринте, первое место взяла словенка Лампич
Предпоследний день «Тур де Ски» обернулся для российской лыжницы огромным разочарованием.
В рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме прошел женский спринт классическим стилем.
Российская лыжница Наталья Непряева квалифицировалась в финал спринта, но на самом старте упала и пропустила вперед пятерых конкуренток. В итоге Наталья финишировала шестой, первое место заняла представительница Словении Анамария Лампич, второе – норвежка Астрид Якобсен, третье – американка Джессика Диггинс.
- «Тур де Ски»-2019/2020 завершится завтра, 5 января. Седьмой этап многодневки также пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме.
- В прошлом году победительницей генеральной классификации у женщин стала норвежка Ингвид Эстберг.
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