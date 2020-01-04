«Тур де Ски» вышел на финиш – 5 января многодневка завершится традиционной гонкой в беспощадную гору Альпе Чермис. Йоханнес Клебо в двух последних стартах отыграл у русских лыжников отставание и даже вышел вперед, но очень незначительно. Норвежец начнет восхождение в желтом бибе, в секунде – Александр Большунов, через 15 секунд – Сергей Устюгов.

По прежним правилам исход гонки был бы понятен: Сергей бы догнал лидерский дуэт и убежал бы от них на горе, а за спинами в двух минутах дальше зарубились бы за лучшее время восхождения Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд. Теперь будет масс-старт, и никто не знает, как это выглядит. На трассе есть опасные участки, в пылу борьбы пострадает явно не одна палка, и персоналу предстоит едва ли не больше работы, чем лыжникам: своевременно подать инвентарь, подсказать, сколько секунд выигрывают или проигрывают основные соперники.

Как Устюгов, Большунов и Клебо бегут в гору?

По сравнению с Рёте, с Легковым и Хелльнером в лучшие годы – плохо: вряд ли кто-то из топ-3 тотала «Тур де Ски» финиширует в тройке необычного масс-старта. Но из них троих горовосхождение лучше всего дается Устюгову – в 2017-м он отбил атаки неплохого горняка Сундбю, а год назад отыграл у Клебо более минуты. Правда, для победы этого не хватило – норвежец тогда был суперстабилен в остальных гонках и нарастил комфортный отрыв.

Выкладка 2019 года по чистому времени:

Устюгов – 11-е место, 31:47,6;

Большунов – 23-е место, 32:34,1;

Клебо – 27-е место, 32:51,3.

В прошлом году Йоханнес шел с удобным преимуществом, но вряд ли сильно экономился – на финиш он пришел выхолощенным и рухнул, как подкошенный. Прошел год, и он явно не лежал на печи, но и русские лыжники прибавили. Лучшие шансы у Устюгова, а Клебо рассчитывает на две бонусные отсечки, расположенные до начала непосредственно подъема – там он наверняка получит еще полминуты, а его товарищи по команде будут оттеснять вглубь Большунова и Устюгова.

Российских лидеров поддержат Мельниченко, Ларьков и Спицов – поэтому если 30 секунд и уйдут к Йоханнесу, то не относительно главных соперников. Но никто не будет праздновать сразу после финиша, пока FIS не посчитает все секунды, отставания и бонусы.

Кто что сказал

Устюгов: «Между мной и Йоханнесом всего 15 секунд, а на горе я немного лучше него. Кажется… Посмотрим. Они оба очень сильны».

Большунов: «Завтра будет очень тяжело, и сейчас я стараюсь не думать об этом очень много. Очень тяжело, когда ты добираешься до середины подъема, там любой может потерять контроль. Иногда там невозможно что-то контролировать».

Клебо: «Преимущество над Устюговым в 15 секунд – это не очень много. Нужно будет сесть и проанализировать это».

Слова лыжников приводит NRK.

Сергей Устюгов, Александр Большунов и Йоханнес Клебо на «Тур де Ски»Getty Images

А у Непряевой есть шансы?

Наталья идет на третьем месте – у нее 14 секунд отставания от Йохауг и 11 – от Якобсен. В девяти секундах позади – Ингвильд Эстберг, в 33 – Хейди Венг, чуть меньше минуты уступает Эбба Андерссон. Почти все бегут в гору лучше: норвежки и шведка – легкие и миниатюрные, Наталья – силовой тип мощной мускулистой лыжницы: лайт-версия Марит Бьорген. Год назад она уступила Эстберг почти две минуты. Но и списывать ее со счетов не стоит.

Завтра Eurosport.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта в гору.

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