Непряева стала второй на «Тур де Ски», Йохауг победила спустя 4 года

В итальянском Валь-ди-Фьемме прошел заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжницы поднялись на гору Альпе Чермис в гонке с общего старта.

Победительницей женского масс-старта на 10 км стала представительница Норвегии Тереза Йохауг, она же первенствовала в общем зачете, выиграв «Тур де Ски»-2019/20. Второе место в генерале заняла россиянка Наталья Непряева, третье – норвежка Ингвид Эстберг.

Видео - Королевский финиш Йохауг и рывок Непряевой, которая запрыгнула на второе место в общем зачете 02:24

В прошлом сезоне победу на «Тур де Ски» одержала Эстберг.

Йохауг выигрывала многодневку в сезоне-2013/14 и в 2016 году. Непряева в прошлом сезоне так же была второй.

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