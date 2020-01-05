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Непряева стала второй на «Тур де Ски», Йохауг победила спустя 4 года
Тереза вернулась на первую ступеньку пьедестала.
В итальянском Валь-ди-Фьемме прошел заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжницы поднялись на гору Альпе Чермис в гонке с общего старта.
Победительницей женского масс-старта на 10 км стала представительница Норвегии Тереза Йохауг, она же первенствовала в общем зачете, выиграв «Тур де Ски»-2019/20. Второе место в генерале заняла россиянка Наталья Непряева, третье – норвежка Ингвид Эстберг.
- В прошлом сезоне победу на «Тур де Ски» одержала Эстберг.
- Йохауг выигрывала многодневку в сезоне-2013/14 и в 2016 году. Непряева в прошлом сезоне так же была второй.
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