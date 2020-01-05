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Большунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов – второй
Гора похоронила Йоханнеса Клебо.
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем супермногодневки «Тур де Ски».
23-летний Большунов преодолел дистанцию масс-старта в гору с третьим временем и выиграл многодневку, Устюгов стал пятым в гонке и взял второе место в общем зачете. Норвежец Йоханнес Клебо не удержал преимущество, зашел в гору с 22-м временем и замкнул тройку призеров «Тур де Ски».
- В женском зачете многодневки второе место заняла Наталья Непряева.
- Следующий этап Кубка мира состоится 11-12 января в Дрездене (Германия).
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