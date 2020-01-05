Большунов и Непряева заслужили медали «Тур де Ски». Они прокачали себя и уничтожили критиков

Лыжное десятилетие началось для сборной России триумфально: Александр Большунов выиграл «Тур де Ски», Наталья Непряева уступила только Терезе Йохауг – можно сказать, стала первой среди людей. Оба лыжника – ученики Юрия Бородавко, и оба невероятно удивили на финальной горе.

В 2019-м Непряева на Альпе Чермис проиграла Ингвильд Эстберг почти две минуты, и прошлогодние расклады указывали, что она ничего не противопоставит Хейди Венг, Йохауг и Эстберг в борьбе за подиум. Но Наташа вцепилась в спину прошлогодней обидчицы и сохранила девятисекундный гандикап, который везла ей по общему зачету.

Видео - Королевский финиш Йохауг и рывок Непряевой, которая запрыгнула на второе место в общем зачете 02:24

То же самое удалось Большунову, которого в прошлом году искали в подвалах финишного протокола вместе с Йоханнесом Клебо. Саша имел 15 секунд запаса над Сергеем Устюговым, который традиционно ходит в гору вполне прилично, и не только удержал его, но даже развил.

«До последних метров боялся выходить вперед, потому что гора очень сложная, ошибок не прощает. Но сегодня, по ходу, был мой день, еще даже силы остались», – сказал счастливый победитель во флэш-интервью после гонки.

Пример Непряевой и Большунова доказывает, что за год подтянуть навыки горовосхождения абсолютно реально, и постоянные оправдания уже закончившего карьеру Петтера Нуртуга о том, что он, дескать, толстый – не прокатывают. Большунов тоже высокий, мощный и массивный по сравнению с компактными Сименом Крюгером и Шуром Рёте, а Непряева по телосложению близка к Марит Бьорген.

Видео - Финиш Большунова и Устюгова, который принес им золото и серебро «Тур де Ски» 02:14

«Тур» 2020 года получился самым драйвовым в истории – организаторам действительно удалось закрутить интригу до последней гонки нестандартным подходом. Пасьют не по общему зачету, а по разделке, в общий зачет идет чистое время тактического преследования, масс-старт в гору – на первый взгляд бред сумасшедшего, но нововведения органично вписались в многодневку. Помните, как в былые годы Йохауг и Мартин Сундбю к предпоследней гонке имели по две минуты преимущества? Вот и FIS, видимо, это надоело – в 2020-м не было ни дня скуки и разочарования из-за нехватки интриги.

Хотя, конечно, мы писали бы совсем по-другому, стань победителем Клебо и выстройся на женском подиуме три норвежки. Масс-старт получился динамичным и, вопреки ожиданиями, неопасным – лыжники без проблем преодолели узкую развязку и не потоптали друг друга на горе, потому что серпантин расширили и сделали удобным для прохождения. Единственное заметное упущение – Большунов не почувствовал себя победителем, первым преодолевшим финишную черту на Альпе Чермис.

Александр Большунов финиширует на «Тур де Ски»Getty Images

Клебо, Устюгов, Александр Легков, Дарио Колонья и другие в прошлые годы ощущали себя покорителями горы и укротителями небывалой высоты, а Александр финишировал третьим, и это наверняка смазало его эмоции от победы. Но он обрадуется, когда заглянет в общий зачет Кубка мира – там первое место и преимущество над Клебо. Впереди – спринтерский этап, где Йоханнес скорее всего вернет желтую майку, но не за горами «Ски Тур» – новая многодневка с гонками на 38 и 30 километров.

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