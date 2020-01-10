Русские лыжники стали умнее. Выиграть «Тур де Ски» Большунову и Устюгову помогла команда

Мужская сборная России по лыжам добилась на «Тур де Ски» исторического максимума: Александр Большунов и Сергей Устюгов взяли первое и второе места многодневки. Тренеры и спортсмены наконец учли критику, которая обрушивалась весь прошлый год от болельщиков, журналистов и норвежских соперников – на трассе появилась командная тактика, а не борьба индивидуальностей.

Сборная блестяще справилась с задачей к последней гонке в гору обеспечить Большунову и Устюгову лидерство или близкое к нему место. В итоге Александр имел смешную секунду отставания от Клебо, Сергей – удобные для атаки 15 секунд. Команда не бросила лидеров, а те не бросили друг друга, как было в прошлом году, когда Большунов с другими русскими сбежал от Устюгова в классическом масс-старте и все похоронил: шансы Устюгова на победу в многодневке и свои – на победу в общем зачете Кубка мира.

«Очень приятно видеть такие моменты, когда ребята общаются, работают вместе, помогают друг другу. Это совсем не похоже на прошлый год, теперь мы имеем совсем другой уровень тактических решений», – заявил тренер одной из групп Маркус Крамер. В прошлом сезоне Крамер и Юрий Бородавко излагали в интервью совершенно противоположные точки зрения, а теперь отложили принципы в сторону и работают на сборную в целом, а не только на собственную мини-команду и своего лидера. Видимо, прошлогодние (и на тот момент весьма справедливые) слова норвежца Ханса Кристера Холунна о том, что русские тупы, как пробки, задели всех без исключения.

Осознание пришло не на «Туре», а гораздо раньше – на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере Устюгов и Андрей Мельниченко сбежали от норвежских попутчиков на последнем этапе эстафеты. Особо внимательные зрители даже считывали по губам, что сказал один другому – что-то вроде «Уходим!» Позже президент ФЛГР Елена Вяльбе подтвердила, что ребята переговаривались.

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«Тур де Ски» начался с конькового масс-старта, где соперники присматривались друг к другу, продолжился спринтом – единственной гонкой, которую сборная России может занести в минус, разделкой, где командная тактика не поможет физически, и гонкой преследования, в которой Устюгов и Большунов были впереди вдвоем и не нуждались в помощи команды.

Тактические игры начались, когда лыжники переехали в Валь-ди-Фьемме – последний пункт назначения. Классический масс-старт ломал судьбы многих соискателей победы: в 2012-м он испортил «Тур» Александру Легкову, в 2013-м – Маркусу Хелльнеру, страдали и другие лыжники. Чтобы не повторить прошлогоднее фиаско с Устюговым, сборная России старательно распределила роли и цели.

На дистанции разыгрывались два бонусных финиша, которые шли в общий зачет «Тура», и задачей помощников было не допустить к ним Клебо. На первой отсечке – полуспринтерских 2,3 км – максимум очков взял спринтер Глеб Ретивых и оставил Йоханнеса на второй строчке. На следующей отсечке сработать точно так же не вышло, но Андрей Ларьков, Денис Спицов и Артем Мальцев отслеживали гонку в реальном режиме, чтобы лидеры не провалились вглубь пелотона – об этом рассказал Крамер, а Ретивых развил объяснения тренера.

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«Нужно было на первом круге взять бонусные очки и разогнать группу, чтобы никто не прогуливался, наши в дальнейшем держали темп, Клебо не отдыхал. И хоть он сегодня в очередной раз победил, наша задумка все равно, как мне кажется, повлияла на итог, потому что ребята заняли второе, третье и четвертое места. Так что командная тактика сработала, а я, после того как выполнил свою задачу, пошел отдыхать, откатываться и готовиться к завтрашнему спринту», – пояснил Глеб.

На следующий день был спринт – гонка, где дождаться помощи труднее, но все же реальнее, чем в разделке. В финале Большунов и Устюгов помогли себе сами, отъехав с Клебо и Полом Голбергом – Ретивых и Мельниченко смотрелись статистами. Русские лидеры не столкнулись в стиле шведок и не стали доказывать друг другу превосходство: когда Устюгов ускорился в небольшой тягун, Большунов встал вторым и грамотно перекрыл траекторию для Йоханнеса: что главное – по правилам. На финишной прямой Клебо все равно сбежал, но спринт классикой – не та дисциплина, где с ним можно бороться в рамках многодневки и всего сезона. Возможно, на чемпионате мира норвежца бы обыграл пиковый Никита Крюков с его тактикой готовиться только к главной гонке сезона, но «Тур де Ски» – совсем другая история.

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Многодневка завершалась гонкой в гору с революционного масс-старта, где заранее пугали толчеей, сломанным инвентарем и чуть ли не травмами. Избежать этого удалось не только благодаря грамотным действиям FIS по организации трассы, но и снова из-за командной тактики. На равнинной части солировал Ретивых, не позволяя норвежцам просеять группу и оттеснить соперников, в горе вывозил Денис Спицов, который, вероятно, пожертвовал собственными амбициями отличного горовосходителя.

На Альпе Чермис Большунов оказался сильнее Устюгова вопреки прошлогодней выкладке, а Клебо самоустранился, едва рельеф усложнился. Почти весь подъем лидировал Сергей – Александр терпел у него за спиной, за что на лыжных форумах, в чатах и комментариях даже отхватил от русских же болельщиков нелестное прозвище Рюкзак. Кто не знаком с местным жаргоном, рюкзак – тот, кто работает всю гонку сзади, а на финише выходит вперед и выигрывает. Первым звание почетного рюкзака получил Петтер Нуртуг, теперь эстафетную палочку подхватил Клебо.

Большунов, Устюгов, КлебоGetty Images

Только Большунов не рюкзачил – на горе у них с Устюговым не было задачи держаться друг друга. Там они были каждый сам за себя – особенно когда стало ясно, что обессиленный Йоханнес не защитит титул. А атаковать нужно было не Большунову, который имел над Устюговым 15-секундное преимущество.

Консервативная Россия наконец-то поняла, что лыжи – не совсем индивидуальный вид спорта: эта заточенность исчезла вместе с 50-километровыми марафонами по лесу с раздельного старта. К чемпионату мира и Олимпийским играм скилл командной тактики прокачается еще сильнее.

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