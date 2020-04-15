Спорт спас Устюгова от улицы. Лыжник сделал центр для детей и хочет жить в сибирском поселке

Спорт спас Устюгова от улицы. Лыжник сделал центр для детей и хочет жить в сибирском поселке
Автор: Данил Тармасинов

Данил Тармасинов добрался до малой родины самого непокорного русского лыжника.

До поселка городского типа Междуреченского в ХМАО-Югре шесть часов езды на автобусе из окружного центра. Добраться туда иначе тяжело – поезд делает гигантский крюк в Екатеринбург, маленький аэропорт лишь раз в неделю принимает вертолеты. Здесь нет даже автовокзала – случайных путников в ночи встречает лишь пятиэтажное здание рядом с крохотной администрацией. Можно забыть о главном развлечении русского быта XXI века – ТРЦ, в центре города стоят только детские площадки, мемориал воинской славы и почему-то рампы для скейтеров. Неизвестно, чем можно заниматься в рабочем поселке на 11 тысяч жителей. Непонятно, как и почему именно там появился чемпион мира и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов.

Местную биатлонную СДЮШОР заметно не сразу – она как будто вдавлена в улицу Маяковского и оттого не выглядывает из-за одноэтажных домиков. Таким опрятным и современным лыжный центр был не всегда. «В нулевых у нас было деревянное здание 1983 года постройки, – говорит первый тренер Устюгова Иван Брагин. – Оно было ветхим, нуждалось в капитальном ремонте или сносе, кое-где прогнило».

(Сергей Устюгов и тренер Иван Брагин)

Брагин, еще молодой мужчина чуть за 40, держится в разговоре отстраненно и безэмоционально, хотя в эту внешнюю прохладу вкладывает теплоту к тому периоду. Он едва заметно оживляется, когда вспоминает о том времени. У скромной старой деревянной базы, фото которой теперь висят при входе в новую СДЮШОР, тогда был всего один рабочий, поэтому на помощь приходили сами тренеры с подрастающими спортсменами – летом расчищали трассы от упавших деревьев, выравнивали рельеф, бегали с лопатами по лесному массиву. «В мое время и время Сергея этого ничего не было, – взмахнул руками и виртуально показал теперешний лыже-биатлонный центр Иван. – Когда надо было, старшие воспитанники, 10-й и 11-й классы, брали лопаты, помогали и убирали, ведь это все равно, в первую очередь, для них. Но когда вместе, сразу виден результат».

Брагин стал коучем в 25 – сам ходил в эту же лыжную секцию в Междуреченском, отслужил в армии, окончил институт в Челябинске и вернулся на работу в родной поселок. «Я впервые увидел Сергея в 2002-м, это был мой первый набор. Он пришел с другом, но я особо не акцентировал на них внимание – занимаются и занимаются», – вспоминал тренер.

С Устюговым мы встречаемся в тот же день – когда финал Кубка мира в Америке отменили из-за коронавируса, он сорвался в Междуреченский к семье и готовился к чемпионату России. Но COVID-19 догнал и внутреннее первенство, поэтому закатку (выполнение объемов после финиша сезона, чтобы нормально подвестись к следующему) докатывал на родине. Брагин подсказал, что лыжник будет в СДЮШОР после обеда – они вместе гоняют в день по 75 км. Перед выходом на снег Сергей разминался на беговой дорожке, рядом с ним тянулась с фитнес-резинкой его жена Елена Соболева, тоже лыжница сборной России, родившая в январе дочь Киру.

«Мы с соседом Серегой Ганиным долго ходили на лыжный прокат, – добавил фактуры к версии тренера Устюгов. – Потом он записался на секцию, а я ходил за деньги, пока его мама не сказала моей: «Чего ваш платно бегает – пусть тоже запишется, раз они то же самое делают?» Ну и записался».

В маленьком Междуреченском целых три спортивных школы, кроме биатлонного центра есть хорошая школа дзюдо, секции по настольному теннису, боксу и другим видам спорта в закрытых помещениях – зимой температура стабильно держится около -15 градусов. «Я до 2006 года даже не смотрел лыжные гонки. Было абсолютно фиолетово, кто как бегает, мне просто нравилось кататься на спусках», – признался Сергей Устюгов.

Иван Брагин согласился, что был неопытным тренером, несколько раз в разговоре намекнул на какие-то ошибки в подготовке, но не раскололся, как именно сохранил будущего чемпиона. «Были тяжелые моменты, надо было его удержать. Самый главный враг всех спортивных секций – улица, лишь бы туда не ушел», – уклончиво рассказал коуч. Брагин не скрывал, что в нулевых Устюгова затягивала плохая компания. «Те парни из его круга общения сейчас кто где – кто-то в тюрьме отсидел за хулиганство, кто-то спился», – грустно заключил он.

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Устюгов тоже не погружается в прошлое, но охотно вспоминает более поздние истории. «Мы однажды на сборах в Ханты-Мансийске зацепились за машину Виктора Майгурова (трехкратного чемпиона мира по биатлону конца 90-х), – засмеялся лыжник. – Поселковские же все не такие, как городские. На светофоре остановилось авто – хоп, кто-то зацепился и едет. Наш пацан проезжает, а там Майгуров сидит за рулем. Но вроде обошлось без происшествий».

Сергей оказался на сборах с командой ХМАО-Югры после локальных успехов. Он попал в призы на самых первых соревнованиях в жизни, ездил за 160 км в село Болчары, а впервые на региональный уровень вышел через турнир памяти Павлика Морозова. Их до сих пор проводят в Свердловской области, но до города Тавды нужно добираться по четыре часа на поезде – о нормальном восстановлении перед гонками речи не идет.

Чаще из Междуреченского лыжников и биатлонистов возили на соревнования тренеры или родители на собственных авто, иногда садились на рейсовую маршрутку. Раньше на ивенты всех телепортировал собственный автобус центра, но теперь средств на его содержание нет – транспорту больше 10 лет, по закону детей на такой старой машине перевозить нельзя.

Междуреченский, лыжные гонки

Междуреченский, лыжные гонкиFrom Official Website

«Не всегда так бывает, что снег выпадает вовремя. Иногда приезжали с кросса в Ханты-Мансийск на первый старт, еще на лыжах не стояли, а там народ больше месяца зимой тренируется. Стараемся на вкатывание кого-то отправить в Ханты, чтобы немного быть конкурентоспособными. А если в ноябре не попадешь в сборную округа, то до Нового года в нее и не пробиться», – жалуется Иван Брагин.

Главное впечатление Устюгова из детства – путешествие на биатлонный ЧМ-2003 в Ханты-Мансийск. «Нас заселили в какое-то общежитие, и мы смотрели на тренировки, для детей-то это вау, – падает в воспоминания Сергей. – Я же не смотрел ничего осознанно до 2006-го, фотографировался со всеми, не зная, кто это и как зовут. Сейчас смотрю и думаю: «Кто эти люди?» Половина неизвестных спортсменов на фото!»

Тогда он еще не догадывался, что попадет на Кубок мира, но в другом виде спорта. После сезона-2006/07 Устюгов пробился в юношескую сборную ХМАО по лыжам, а биатлонная карьера стопорилась – 15-летний школьник проходил лишь запасным в окружную команду. Сергей зашел на базу к Брагину в Междуреченском и услышал: «У тебя два пути, даже один – пойдешь тренироваться к лыжникам». Парень был в шоке: «Всех биатлонистов, с кем бегал, знаю, а лыжники? Нафиг мне это вообще». Тренер успокаивал: «Из лыжных гонок всегда можно вернуться в биатлон, а обратно в лыжники уже не перейти».

«После первого сбора [с лыжной юношеской сборной ХМАО] меня хотели выгнать – недисциплинированный, резкий, на рожон лез, правилам не подчинялся, – спокойно объяснил Устюгов. – Не люблю диктаторов, которые сказали, а ты хоть умри, но сделай. Написал три объяснительные, наказывали тренажерами. В плане порядка, когда тренер приходит, а у меня вещи раскиданы: «А ты собирай их хорошо, чтобы лежали лучше». Но мне так удобно! Сейчас бы сказал: «Дверь там, чтобы я тебя здесь не видел», но на тот момент я себе этого позволить не мог, просто ругался: «Что ты в моих вещах роешься?»

В начале того сбора Сергей даже не умел кататься классическим стилем, но на роллерах занял четвертое место из семи, выиграл кроссовую тренировку и остался в команде. «У меня была договоренность с тренером окружной сборной, что я его три года не буду дергать в биатлон. Джентльменское соглашение я выдержал. А через три года Устюгов выиграл юниорский чемпионат мира», – заявил Иван Брагин. С тех пор спортсмен пер только вверх.

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За первым большим успехом лыжника – победой на «Тур де Ски-2017» – Междуреченский следил всем поселком. «Не поверите, натурально каждый смотрел трансляции, – уверяет вахтер биатлонной СДЮШОР Наталья. – Даже в барах люди собирались и болели за Устюгова». «Да, мне даже молодые местные тренеры говорили: «Нам звонят и спрашивают: «Устюгов бежит? Не бежит? Даже включать не будем», – подтвердил Сергей.

Никаких других атрибутов народной любви в ПГТ не видно – ни плакатов, ни баннеров, ни растяжек с изображением главного спортсмена в истории района. «Не чувствую себя самым известным человеком в поселке, – опустил взгляд Устюгов. – Мы как-то с Леной получали загранпаспорта, и заметил, что за нами девчонка с пацаном зацепились. Жена убежала в УФМС, я один с коляской, дочка заплакала – паника. И тут девочка подходит: «Сергей, можно сфоткаться?», а я чисто машинально ответил: «Отстань, мне сейчас некогда». Они не обиделись – наверное, поняли. Когда Лена вышла, оставил дочь ей и подошел к ребятам: «Давайте сфоткаемся, ничего страшного».

«Или в аптеку недавно зашел соску купить, – поймал наводящий вопрос лыжник. – Уже расплачиваюсь, и женщина-фармацевт говорит: «Смотрю и слежу за вашими успехами, очень приятно, что вы здесь». Меня в 2017-м приглашали в «Вечерний Ургант». Это было неофициально – пресс-атташе ФЛГР писала, что ждут такого-то числа. Сейчас, если бы позвали, я бы подумал, а на тот момент решил, что это лишняя трата времени. Я в самолет в Норвегии сажусь, до дома еще не доехал, а мне уже говорят: «Ты должен быть на «Вечернем Урганте» такого-то числа». А почему я должен? Я домой хочу, соскучился».

После победы на «Тур де Ски» и ЧМ-2017 Сергей прилетел в Ханты-Мансийск на традиционный Югорский марафон, особый гость – губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Устюгов показал первое время на 50 км и ждал встречи с главой региона – рассчитывал попросить ратрак для базы в Междуреченском. После финиша лыжника перехватил Брагин. «Какой ратрак? У нас такого результата в жизни не было. Давай, чем черт не шутит», – сказал воспитаннику тренер.

Устюгов попросил у губернатора буквально 15 минут. В холле гостиницы он задал Комаровой вопрос: «Реально ли построить лыжную базу у нас в поселке?» Та посмотрела на предложенный бюджет и ответила: «В течение двух лет найдем спонсора и начнем строительство».

13 сентября 2019-го Комарова и Устюгов уже открывали новую СДЮШОР в Междуреченском. При входе на базу висит общее фото с того дня, на котором полно лыже-биатлонных селебрити, – Вяльбе, Крамер, Ретивых, Турышев, Белов, Волков. Это объективно был самый звездный ивент в истории поселка.

«Перед открытием базы я создал группу в WhatsApp и добавил туда всех наших звезд, 15-20 человек, – загорается при рассказе Сергей. – Понимал, что у кого-то есть дела, и они скажут об этом, и останутся люди, которых после летнего ЧР я смогу привезти из Тюмени. Женька Белов спросил: «Серег, а организаторы не обидятся, если я не приеду? Не заметят, я же не такой топовый спортсмен». Ответил: «Ты читай внимательно, не кто-то просит – я». И он сразу сказал, что приедет.

У Дениса Спицова 10-го числа была свадьба, он извинился, а я только спросил: «Дэн, у тебя на второй день гуляний гостей не отбираю?» Женька Дементьев уехал на соревнования в Италии – на один день ошибся, бывает. Я вспоминал, как в детстве ехал с диспансера, сидел в газельке и видел, как Дементьев на «Поршаке» 911-м проезжает. А я сижу рядом с дверью и просто смотрю на него. До сих пор Женька со смехом вспоминает: ты в газельке, а я на «Поршаке». А теперь он мой старший товарищ».

Директором СДЮШОР стал Иван Брагин – тот самый тренер Устюгова. О патриотизме ученика он говорит аккуратно: да, два-три раза в год Сергей приезжает в Междуреченский, у него здесь живут мама, братья, другие родственники, на межсборье спортсмен всегда на малой родине. Да, помогает лыжной базе с инвентарем.

Междуреченский, лыжные гонки

Междуреченский, лыжные гонкиFrom Official Website

«Когда Сергей только начинал, в Хантах проходило закрытие биатлонного сезона, и можно было взять лыжи из-под какого-то спортсмена, я лично у сборной Белоруссии брал. У меня тогда аккредитации не было никакой – так, встретились где-то. Поговоришь с кем-то из сервис-бригады, через старших товарищей или знакомых, которые возле сборной или в самой сборной работают, выходишь на спортсменов. Атлеты-то тоже заработать хотят. По большей части, это были личные деньги тренера, я много брал детям за свои, Сергею тоже. Даже когда он был в сборной, мы ему здесь покупали лыжи. Сейчас это все в обратку идет», – сообщил Брагин.

«Да, я разговаривал с Fischer, с которым у меня контракт, департамент спорта ХМАО-Югры и ЦСПСКЮ при поддержке Евгения Дементьева с экипировкой помогли, – подтвердил Устюгов. – Я и сам каждый год посылаю свои лыжи в Междуреченский – это может быть и вторая, и третья пара. Бывало такое, что какие-то любители хотят купить по цене ниже рыночной, и начинается: «Ой, а тут вес не тот, там носик подклеенный». Ты на этих лыжах выигрывал этапы Кубка мира, а тут про носик говорят. Тогда уже говоришь: «Извини, не продаю», легче в спортшколу отвезти».

Сергей Устюгов, Россия

Сергей Устюгов, РоссияGetty Images

О планах после спорта 28-летний Сергей строго отказался говорить с мотивировкой «Если начну думать, что потом, надо ставить лыжи в угол и заниматься тем, о чем буду думать». Но он твердо уверен в месте – это точно будет маленький Междуреченский. «Вообще считаю, что где родился, там и пригодился, – формулирует двукратный чемпион мира. – Если мне скажут выбирать спорт или семью, я скажу: спорт, спасибо, но семья для меня дороже. Не готов жертвовать. Планирую построить здесь дом, смотрю участок. Земля у меня уже есть, но Лене это далеко».

«Я же училась примерно в таком поселке, как Междуреченский, ничего страшного, – возражает Соболева-Устюгова. – Хочется побольше цивилизации, но в ДК есть кино, хоть и не со всеми новинками, не все можно купить, бассейн есть в соседнем поселке. Все равно хочется и в городе жить, но я бы и тут пожила».

Даже кубок за победу в «Тур де Ски-2017» стоит при входе в СДЮШОР, от посетителей престижный трофей, который в России выигрывали лишь трижды, ограждает лишь обычное стекло. «А что такого? – не понимает моего беспокойства Сергей. – Я не боюсь, кому надо, тот заберет. У меня фотография с кубком есть. Это же классно – люди приходят, смотрят. У нас в центре висят фото выпускников, я тоже раньше их разглядывал, потом и моя фотография появилась».

Похоже, Сергей Устюгов видит в этой преемственности определенную миссию, часть которой он однозначно выполнил. По крайней мере, по мере прохождения ему хорошо и спокойно. Он дома.

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Автор: Данил Тармасинов
ВступлениеСпорт спас Устюгова от улицы. Лыжник сделал центр для детей и хочет жить в сибирском поселке