После «Тур де Ски» фанаты Устюгова называли Большунова рюкзаком. Что это такое?

Среди российских лыжных болельщиков наметился раскол.

«Тур де Ски» в январе 2020 года закончился триумфально для русских лыжников: в очной дуэли на горе Альпе Чермис Александр Большунов опередил Сергея Устюгова и впервые в карьере взял победную пирамидку. Но персональные фанаты Сергея не были рады успеху Александра – Большунова называли рюкзаком и писали, что он выехал к первому месту на плечах товарища по команде.

Визуально так и было. Когда закончилась пологая часть и начался подъем, с которым у Александра всегда были проблемы, он устроился за спиной имеющего победный опыт Сергея. Устюгов же за несколько лет выстроил с горой доверительные отношения и до старта считался фаворитом.

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В 2020-м финальный подъем впервые проводился в формате масс-старта, а не пасьюта, и это тоже внесло коррективы в финальную борьбу. Русских лыжников разделяли виртуальные 15 секунд в пользу Большунова, так что Александру оставалось не отпустить главного соперника на это время. Не нужно было даже выходить вперед на финишной прямой, что он в итоге сделал – можно было спокойно докатывать за спиной Устюгова всю гонку.

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«Я ехал и контролировал как и свой темп, так и все остальное. Был вариант все-таки выходить и вставать за теми же Рёте и Крюгером, чтобы побороться за победу в этой гонке, в масс-старте, но для меня все-таки главное было обыграть Устюгова и просто даже с ним приехать на финиш.

Я за ним шагал-шагал и не понимал, через сколько будет финиш. Когда выехал на пологую часть, понял, что вот вроде он должен рядом быть. В этот раз гора очень спокойно и легко далась», – рассказал Большунов.

Что такое рюкзак?

Рюкзак – популярное слово из обихода лыжных болельщиков. Им называют спортсмена, который всю гонку провел за спиной у соперника, впервые вышел вперед на финише и выиграл в спурте. Рюкзакам ставят в вину то, что за счет аэродинамического мешка они экономят силы за плечами соперника, который торит лыжню, сопротивляется ветру и другим погодным неполадкам.

Петтер Нуртуг, Сочи-2014 Фото: Getty Images

Феномен рюкзачества пришел с популярностью масс-стартов и появлением на большой лыжне великого Петтера Нуртуга. Норвежец прославился легендарной резкостью на финишной прямой и выжидательной тактикой – его никогда не было видно впереди пелотона, даже если группа лидеров сокращалась до двух-трех лыжников. С Нуртугом пытались бороться, его не понимали даже соотечественники – на чемпионате Норвегии 2013 года его публично раскритиковал Мартин Йонсруд Сундбю, который всегда вел открытую борьбу впереди. Нуртуг не изменился, а потом соперники махнули на него рукой – это же Петтер, ему можно.

Сейчас главным рюкзаком называют, разумеется, Йоханнеса Клебо, но примеры подобной тактики были и в истории российских лыж. Александр Легков и Максим Вылегжанин повздорили после гонки на этапе Кубка мира в Ля Клюза в декабре 2011-го. Вылегжанин отказался выходить вперед, сославшись на усталость, а потом вырезал финиш не только у Легкова, но и у самого Нуртуга, который возвращался после болезни. Легков высказал товарищу претензии прямо перед камерой и не в самой цензурной форме, а видео разлетелось по интернету. После этого противостояние двух тренировочных групп – Бургермайстера/Кнауте и Перевозчикова – обострилось в глазах болельщиков.

Так рюкзаки поступают плохо?

Рюкзаков считают антигероями, но и у плохих парней есть поклонники. В рюкзачестве нет ничего плохого и противозаконного – ни в случае рецидивиста Нуртуга, ни в единичном эпизоде Большунова на «Тур де Ски». Современный большой спорт – это о победе, а не о борьбе за высокие идеалы. Например, неважно, насколько совершенна техника лыжника: в учебниках физкультурных вузов по теории и методике лыжного спорта она может быть описана совершенно по-другому. Но Легков со специфической техникой классики не раз выигрывал классические гонки, а Юстина Ковальчик, над чьим коньковым ходом потешались всю карьеру, брала медали в свободном стиле.

То же самое – о рюкзаках. Каждый волен выбирать любую удобную тактику в рамках правил, и никто не запрещает плестись в масс-старте хоть на 70-м месте. Главное – первым пересечь финишную черту. У Нуртуга рюкзачество было фишкой, а претензии к Большунову вовсе смешны. Сейчас именно Александр – адепт открытой игры: иначе в борьбе с десятью норвежцами невозможно. Если он сядет позади в надежде отрюкзачить, ему просто не дадут выйти вперед и оставят бороться за топ-20. А расклады «Тур де Ски» позволяли отсидеться за Устюговым ради собственной выгоды: решающая гонка – не место для расшаркивания. Большунов не рюкзак – он тактически умный лыжник, который сильно прокачался за последний год.

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