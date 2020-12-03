Сборная России по лыжным гонкам не уверена, что выступит на «Тур де Ски». Об этом заявил один из тренеров команды – немец Маркус Крамер.

«На данный момент мы не знаем, что будем делать с «Тур де Ски». В FIS должны подумать, что делать им, не следует ли провести «Тур де Ски» только в одном месте – например, в Валь-ди-Фьемме.

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Конечно, роль играет то, поедут ли на «Тур» Норвегия, Швеция и другие крупные страны. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не чтобы только Россия выступала против остального мира. Должны быть задействованы все лучшие спортсмены. Надеюсь, FIS подумает об этом и найдет правильное решение», – цитирует Крамера VG.

Ранее тренер молодежного состава Егор Сорин заявил в интервью Eurosport.ru, что не видит ничего опасного в переездах на «Тур де Ски».

Многодневка пройдет с 1 по 10 января в трех местах – Валь Мюстейре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия).

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от декабрьских этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене.

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