Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) выпустила официальное заявление по поводу проведения «Тур де Ски». Несмотря на возмущения сборной Норвегии, многодневка пройдет по заранее запланированному плану в трех разных местах – Валь Мюстейре (Швейцария), Тоблахе (Италия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Все меры противодействия коронавирусу были разработаны с учетом национальных и региональных требований. FIS будет учитывать опыт, полученный на ранее проведенных этапах Кубка мира. Тестирование будет проходить на месте, переезды – координироваться организаторами и международной федерацией.

Тур де Ски Россия может отказаться от участия в «Тур де Ски» 03/12/2020 В 11:57

Все заинтересованные стороны несут ответственность за то, чтобы этапы были безопасными. Оргкомитеты проделали огромную работу, чтобы создать здоровую рабочую среду для делегаций», – говорится в официальном заявлении.

«Тур де Ски» пройдет 1-10 января 2021 года, действующие победители – Тереза Йохауг (Норвегия) и Александр Большунов (Россия).

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии не участвуют в предновогодних этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за опасений заразиться коронавирусом.

Норвежцы предлагали провести «Тур» в одном месте и угрожали бойкотом многодневки.

Лыжные гонки «Кололи во все места». Новые откровения Резцовой о приеме допинга 35 МИНУТ НАЗАД