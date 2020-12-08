Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) выпустила официальное заявление по поводу проведения «Тур де Ски». Несмотря на возмущения сборной Норвегии, многодневка пройдет по заранее запланированному плану в трех разных местах – Валь Мюстейре (Швейцария), Тоблахе (Италия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).
«Все меры противодействия коронавирусу были разработаны с учетом национальных и региональных требований. FIS будет учитывать опыт, полученный на ранее проведенных этапах Кубка мира. Тестирование будет проходить на месте, переезды – координироваться организаторами и международной федерацией.
Все заинтересованные стороны несут ответственность за то, чтобы этапы были безопасными. Оргкомитеты проделали огромную работу, чтобы создать здоровую рабочую среду для делегаций», – говорится в официальном заявлении.
- «Тур де Ски» пройдет 1-10 января 2021 года, действующие победители – Тереза Йохауг (Норвегия) и Александр Большунов (Россия).
- Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии не участвуют в предновогодних этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за опасений заразиться коронавирусом.
- Норвежцы предлагали провести «Тур» в одном месте и угрожали бойкотом многодневки.