Сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе не выступит в «Тур де Ски», который состоится в начале января 2021 года.

«Риск заражения в связи с поездкой на «Тур де Ски» и во время нее существенно не изменился по сравнению с предыдущими оценками. Путешествие между странами Европы во время пандемии по-прежнему сопряжено с недопустимо высоким риском заражения», – заявил в пресс-релизе медик Эйстейн Андерсен, отвечающий за беговые лыжи Норвежской лыжной ассоциации.

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«Здоровье спортсменов и вспомогательного персонала – наш самый важный приоритет, – сказал менеджер сборной Эспен Бьервиг. – Риск, связанный с заражением команды COVID-19, больше всего влияет на решение не участвовать в «Тур де Ски». Главная цель в этом сезоне – чемпионат мира в Оберстдорфе». Обоих спикеров цитирует NRK.

«Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января 2021 года.

Ранее сборная Норвегии отказалась от участия в этапах Кубка мира. Следом за ней самоотстранились Швеция и Финляндия.

Тур де Ски Россия может отказаться от участия в «Тур де Ски» 03/12/2020 В 11:57