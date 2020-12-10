Сначала о снятии с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене объявил лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо, за ним – вся команда, за норвежцами – шведы и финны. Прошла неделя, и Норвегия выкатила релиз о пропуске «Тур де Ски», который запланирован на 1-10 января 2021 года. Выкатила не в привычное обеденное время, а вечером – тщательно изучив слова FIS.

Норвежцы требовали, чтобы многодневку провели в одном месте – боялись переездов из Валь Мюстейра в Тоблах и из Тоблаха в Валь-ди-Фьемме. В международной федерации заявили, что «Тур» пройдет в прежнем формате в трех местах и в двух странах – Швейцарии и Италии. Сборную России, например, это полностью устроило: населенные пункты располагаются довольно близко друг к другу, и пара часов езды на машине (плюс-минус) никого не напугала.

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Комментарии FIS о бойкоте норвежцами Давоса, Дрездена и «Тура» приняли отрицательную окраску. Это особенно показательно, учитывая, что международная федерация всегда дружила с Норвегией. Чего стоит замалчивание допингового случая Сундбю летом 2016-го? Лыжника не то что не отстранили за передозировку сальбутамола на время расследования – его полностью оправдали, и никто бы не узнал о кейсе, если бы не возмущенное ВАДА с апелляцией. А палец Клебо? Когда в правилах «Ски Тура» английским по белому было написано, что лыжники обязаны перемещаться между городами на специальном поезде? Йоханнесу же позволили сесть на машину и поехать в Тронхейм к персональному лечащему врачу, чтобы осмотреть травмированный палец. И прибыть на личном авто к месту старта.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Прежде чем присоединиться к FIS и тоже раскритиковать норвежцев, нужно все-таки разобраться: а может, они правы? В качестве объяснения у них используется страх заражения коронавирусом – мол, болезнь поражает легкие, которые у лыжников считаются главным инструментом. COVID-19 не изучен, и регулярно соревноваться в разгар пандемии с частыми переездами – большой риск, так как заболевание может повлиять на здоровье и остаток карьеры.

Да, риск совершенно точно есть, и живой пример нарисовался среди лыжной элиты. Сергей Устюгов неважно выступил в единственной для себя отборочной гонке, не попал в состав на первый этап Кубка мира и улетел домой в Екатеринбург. Только через некоторое время, когда в интернете стали появляться домыслы и инсинуации, он рассказал, как все было на самом деле. На межсезонных сборах Сергей заразился коронавирусом, и организм до сих пор не переваривает необходимые нагрузки.

«К сожалению, для моего организма последствия данной болезни оказались довольно суровыми, настолько суровыми, что я даже на данный момент не могу до конца прийти в себя. Я пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все мои попытки были, к сожалению, тщетны, мой организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку, и каждый раз я сваливался в яму.

Сергей Устюгов Фото: Imago

В итоге мы совместно с тренером решили сделать перерыв, пройти специальное обследование. В данный момент я уже начал потихоньку тренироваться, и мое состояние, хоть и маленькими шажками, но стабилизируется. Надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем я смогу присоединиться к команде и начать полноценно тренироваться», – написал Устюгов.

Также он справедливо замечает, что все организмы разные. Если организм Устюгова среагировал радикальным образом, это не значит, что норвежцы тоже окажутся максимально уязвимы. Ковидом в не самой приятной форме переболел и Денис Спицов, но он постепенно приходит в себя после неудачных предсезонных стартов – на Континентальном Кубке в швейцарском Гомсе Денис был вторым вслед за разбежавшимся Артемом Мальцевым.

Можно не ставить в пример биатлон, где коронавирусная безопасность действительно организована в разы лучше. Но другие виды FIS – более корректный пример. У норвежцев активно соревнуются горнолыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы. Лыжники испугались ехать в швейцарский Давос – практически заповедник зимней природы – а храбрые прыгуны полетели в страшный и опасный Нижний Тагил. Русский коронавирус их не поглотил – три норвежца стояли на подиуме и здоровыми вернулись на родину.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии стреляет себе же в ногу, запирая лыжников внутри страны. Тереза Йохауг, Йоханнес Клебо и еще пара супертопов выживут финансово, но атлетов чуть ниже классом фактически лишают возможности зарабатывать.

«В каком-то смысле нас частично уволили – мы не можем выполнять свою работу. Сейчас зима, идут соревнования, на которых мы зарабатываем деньги. Это наша работа, и как минимум половина моей зарплаты – призовые», – заявил Синдре Скар.

Согласен и Ховард Таугбёль. «Помимо призовых, я получаю зарплату от поставщика лыж, которая зависит от того, как я выступаю. Но у меня есть девушка, которая хорошо зарабатывает, так что мне придется жить на ее деньги и надеяться, что все будет хорошо».

Ховард Таугбель Фото: Imago

Без норвежцев, шведов и финнов этапы в Давосе и Дрездене серьезно пострадают финансово: например, отельеры-организаторы лишатся денег за расселение делегаций. Значительную часть прибыли FIS получает от телетрансляций, но норвежский NRK и шведский SVT не будут показывать соревнования, где нет их соотечественников – просто увеличат эфирное время других зимних видов. Уменьшение валютного оборота в следующие годы повлияет на самих норвежцев – и именно они будут жаловаться, что у FIS недостаточно средств, чтобы организовать все по высшему классу или выплатить достойные призовые.

Норвежцы не понимают, что лыжный мир не вертится вокруг них. Забыли об этом и скандинавские журналисты – некоторые призывали FIS отменить Кубок мира. Но другие страны считают, что все организовано безопасно – во всяком случае, на мини-туре в Руке не было ни одного действительно положительного теста (только ложноположительный у тренера Носсума). А на норвежской предсезонке в Бейтостолене тестирования вовсе не было.

Видеть во всем теорию заговора сейчас немодно, но о ней заговорил даже глава лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг – норвежец по национальности. Он считает массовое снятие с «Тура» именно саботажем.

«Американцы проехали полмира, чтобы выступить на Кубке. Русские сделали то же самое. Центральноевропейские команды летели и ехали на машинах, всеми путями пробираясь в Руку. А Норвегия не хочет проделать тот же путь. Очевидно, это заставляет отреагировать. Многие подозревают, что у Норвегии есть скрытые мотивы», – заявил Ульванг.

Вегард Ульванг Фото: Imago

Помимо заботы о здоровье, лыжники и релизы мантрой повторяют про важность подготовки к чемпионату мира – как будто в них временно вселились российские биатлонисты. А может, норвежцам стоит проявить последовательность и не ехать на чемпионат мира? Объявив главным стартом Олимпиаду-пока-еще-2022? Ведь им придется лететь в Оберстдорф, а в аэропортах можно заразиться. А еще лучше, чтобы какие-то меры приняла FIS.

Конечно, без Норвегии на «Тур де Ски» будет скучно, ведь всегда приятнее побеждать сильнейших. Но неявка норвежцев – исключительно проблемы норвежцев. Едва ли Большунов, Непряева, Сорина и остальные выложатся меньше.

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