Один из лидеров сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит на главном старте января – «Тур де Ски». Спортсмен по-прежнему не восстановился после заболевания коронавирусом.
«Сейчас он не сможет выступить в «Тур де Ски». Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он еще не готов стартовать, двигаться вперед будем постепенно, шаг за шагом.
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Если все будет нормально, то следующим шагом будет его участие в этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне», – заявил ТАСС Маркус Крамер.
- Устюгов заболел и перенес COVID-19 в середине октября.
- 5 декабря Сергей опубликовал в инстаграме обращение, в котором заявил, что не может набрать форму после болезни.
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