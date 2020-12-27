Начинаем приближать лыжную супермногодневку «Тур де Ски», которая стартует 1 января 2021 года на трассах швейцарского Валь Мюстейра.

Российские лыжники традиционно хорошо показывают себя на новогодних гонках: Александр Большунов – действующий победитель, Наталья Непряева – серебряный призер. Всего у России за 2007-2020 годы было три итоговых победы. А сможешь вспомнить всех лыжников и лыжниц, которые поднимали заветную пирамидку?

Тур де Ски Устюгов не выступит на «Тур де Ски» 15/12/2020 В 17:23

У тебя восемь минут. Начинать нужно с самого начала – 2007 года, а то было бы слишком просто. Вперед, удачи и гладкой лыжни!

«Тур де Ски» состоится 1-10 января в Валь Мюстейре, Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

Сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в соревнованиях из-за опасной эпидемиологической обстановки.

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