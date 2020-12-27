Начинаем приближать лыжную супермногодневку «Тур де Ски», которая стартует 1 января 2021 года на трассах швейцарского Валь Мюстейра.
Российские лыжники традиционно хорошо показывают себя на новогодних гонках: Александр Большунов – действующий победитель, Наталья Непряева – серебряный призер. Всего у России за 2007-2020 годы было три итоговых победы. А сможешь вспомнить всех лыжников и лыжниц, которые поднимали заветную пирамидку?
Тур де Ски
Устюгов не выступит на «Тур де Ски»
У тебя восемь минут. Начинать нужно с самого начала – 2007 года, а то было бы слишком просто. Вперед, удачи и гладкой лыжни!
- «Тур де Ски» состоится 1-10 января в Валь Мюстейре, Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.
- Сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в соревнованиях из-за опасной эпидемиологической обстановки.
Другие зимние тесты:
Тур де Ски
«У Норвегии есть скрытые мотивы». Почему снятие с «Тур де Ски» – саботаж
Тур де Ски
Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски»-2021