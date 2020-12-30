«Тур де Ски» в этот раз стартует ударно – прямо в Новый год, 1 января. Не иначе, составители календаря постарались, чтобы Александр Большунов с друзьями успел сходить в баню и вернуться в Валь Мюстейр (да-да, это такая шутка). Если серьезно, то «Тур» будет вполне привычным: два спринта, ни одной гонки больше 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин. Триллер в гору – снова масс-старт. Правда, этапов теперь восемь, а не семь (это круто – чем больше лыж, тем лучше), а еще на многодневке не будет сборной Норвегии. Прямо совсем. Вообще. Ни единого лыжника!

В отсутствие Клебо и Голберга, Рёте и Крюгера мужской «Тур» становится победной прогулкой Большунова до пирамидки и огромнейшим шагом ко второму «БХГ». Вариант с сенсацией, конечно, есть, но он минимален: Александр упустит итоговую победу только при наличии форс-мажора: замазанных лыж, падения и так далее. Сюрпризы могут приключиться на горе, но процент вероятности также очень мал. Скорее, нужно прикидывать, не случится ли первого в истории русского подиума – как был норвежский перед Сочи.

Лыжные гонки Вяльбе посоветовала Непряевой влюбиться, чтобы побеждать 21/12/2020 В 13:05

Мужская сборная Швеции слаба, финн Иво Нисканен снялся. Претенденты на топ-3 – вечный Дарио Колонья и с натяжкой его веселые товарищи, британец Эндрю Масгрейв, итальянец Франческо ди Фабиани. Может быть, такой же как у Колоньи стариной тряхнет Морис Манифика. Но им придется очень постараться, чтобы догнать Мальцева, Мельниченко, Червоткина и Белова.

Андрей Мельниченко, Александр Большунов, Артема Мальцев Фото: Imago

Зато у женщин снятие норвежек оказало абсолютно противоположный эффект и в разы повысило уровень конкуренции. Женский «Тур» в последние годы абсолютно предсказуем: одна из норвежек выносит почти все гонки, а потом отрывается на горе. И если с Хейди Венг и Ингвильд Эстберг надежда на вариативность присутствовала, то при наличии Терезы Йохауг все было ясно: борьба идет только за второе место. А теперь русские, шведские и американские лыжницы сразятся за первое. И это отличный шанс наконец привезти в Россию и женскую победу после двух подряд вторых мест Натальи Непряевой. Но и соперницы за межсезонье усилились.

Русские фаворитки

Наталья Непряева

Лидера сборной России последних лет можно смело называть главным фаворитом – учитывая прошлые подиумы и кривую набора формы. Непряева традиционно не начинает сезон с череды призовых мест, но к «Тур де Ски» выныривает и показывает потрясающие результаты. В 2019-м Наталья уступила на Альпе Чермис Эстберг, а через год зацепилась за ее спиной и выгрызла второе место, но, конечно, ничего не смогла поделать с Йохауг.

Сильная сторона – универсализм: Непряева хороша на дистанции и в спринте, коньком и классикой. Разбегалась на последних этапах календарного года и, кажется, способна превзойти свой лучший результат. Особенно с фирменной мотивацией от Елены Валерьевны Вяльбе, которая регулярно критикует лыжницу в прессе.

Татьяна Сорина

Если бы с «Тура» начинался сезон, Сорина бы выиграла: на первом этапе она была в лучшей форме – особенно на дистанции. Но после мини-тура Татьяна ни разу не побывала на подиуме – даже на этапах без норвежек, шведок и финок. В ноябрьских кондициях она сможет бороться за победу, но есть опасения: молодая мама ни разу в карьере не бегала «Тур де Ски» и не карабкалась на гору-убийцу. Супермногодневка – огромное испытание для организма, особенно впервые.

Татьяна Сорина Фото: Imago

Юлия Ступак

С одной стороны, вряд ли будет претендовать на тройку, с другой – после родов Юлия тоже вернулась другой и сильно подтянула дистанцию и дистанционный ход. Самый вероятный прогноз – будет сильна на отдельных этапах и отберет очки у иностранных генеральщиц.

Зарубежные фаворитки

Сборная Швеции

Сильнейшую команду выставили шведки: местные медиа считают Фриду Карлссон и Эббу Андерссон главными претендентками на победу, минуя Непряеву. После предсезонных гонок в Бруксвалларне казалось, что Фрида и Эбба находятся в лиге Йохауг, но Рука дала ответ, что шведки все же ближе к простым смертным. У обеих есть слабые стороны: плохой спринт и финишный рывок, а еще отсутствие опыта именно на «Тур де Ски». Год назад Андерссон снялась перед горой из-за простуды, а Карлссон едет на супермногодневку впервые. Потенциально гора подходит обеим, но о коварстве Альпе Чермис забывать нельзя.

Эбба Андерссон и Фрида Карлссон Фото: Imago

Еще у шведок есть спринтерши – Линн Сван, Майя Дальквист и Йонна Сундлинг. В современных реалиях специалисты спринта способны просидеть за спинами дистанционщиц 10 километров – гонок длиннее нет, а разделка только одна, и ее нужно перетерпеть. В 2017-м таким способом третье место заняла Стина Нильссон.

Сборная США

Американки имеют отличную возможность во второй раз в истории завоевать итоговый подиум «Тур де Ски»: в 2018-м третьей вслед за Эстберг и Кристой Пармакоски была Джессика Диггинс. Теперь Джесс будет всерьез претендовать на победу – разумеется, как и возглавляющая общий зачет Софи Колдуэлл, в Давосе хлопнувшая всех и в спринте, и на дистанции. А еще у сборной США есть Софи Колдуэлл и готовая удивлять Хэйли Свирбул.

КТО ВЫИГРАЕТ «ТУР ДЕ СКИ» У ЖЕНЩИН? Россия Швеция США Другая страна

Другие материалы Валерии Кукалевой про лыжные гонки:

Дрезден Дрезден – издевательство над лыжами. Но Большунов приручил обстоятельства 20/12/2020 В 17:45