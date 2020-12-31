Фанаты лыжных гонок с нетерпением ждут 1 января, но не для того чтобы подъесть настоявшийся «Оливье», а в ожидании старта одного из главных событий сезона – «Тур де Ски».
Соревнования пройдут с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии. Пусть без Норвегии, но с очень сильной Россией. Самое время ознакомиться с расписанием гонок и внести их в свой праздничный календарь:
1 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
13:45. Мужской и женский спринт, свободный стиль
2 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
14:30. Женщины, масс-старт на 10 км, классический стиль
16.45. Мужчины, масс-старт на 15 км, классический стиль
Лыжница Татьяна Сорина, жена Егора Сорина
Фото: Getty Images
3 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
13:35. Мужчины, гонка преследования на 15 км, свободный стиль
17:25. Женщины, гонка преследования на 10 км, свободный стиль
5 января. Тоблах, Италия
15:00. Женщины, гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль
16:45. Мужчины, гонка с раздельного старта на 15 км, свободный стиль
6 января. Тоблах, Италия
15:30. Женщины, гонка преследования на 10 км, классический стиль
16:40. Мужчины, гонка преследования на 15 км, классический стиль
8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Мужчины, масс-старт на 15 км, классический стиль
17:35. Женщины, масс-старт на 10 км, классический стиль
Александр Большунов
Фото: Imago
9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль
10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
14:45. Женщины, масс-старт в гору на 10 км, свободный стиль
17:35. Мужчины, масс-старт в гору на 10 км, свободный стиль
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