Фанаты лыжных гонок с нетерпением ждут 1 января, но не для того чтобы подъесть настоявшийся «Оливье», а в ожидании старта одного из главных событий сезона – «Тур де Ски».

Соревнования пройдут с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии. Пусть без Норвегии, но с очень сильной Россией. Самое время ознакомиться с расписанием гонок и внести их в свой праздничный календарь: