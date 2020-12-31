Фанаты лыжных гонок с нетерпением ждут 1 января, но не для того чтобы подъесть настоявшийся «Оливье», а в ожидании старта одного из главных событий сезона – «Тур де Ски».

Соревнования пройдут с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии. Пусть без Норвегии, но с очень сильной Россией. Самое время ознакомиться с расписанием гонок и внести их в свой праздничный календарь:

Тур де Ски
С Большуновым все ясно. Крутейший «Тур де Ски» будет у женщин
ВЧЕРА В 09:15

1 января. Валь-Мюстайр, Швейцария

13:45. Мужской и женский спринт, свободный стиль

2 января. Валь-Мюстайр, Швейцария

14:30. Женщины, масс-старт на 10 км, классический стиль

16.45. Мужчины, масс-старт на 15 км, классический стиль

Лыжница Татьяна Сорина, жена Егора Сорина

Фото: Getty Images

3 января. Валь-Мюстайр, Швейцария

13:35. Мужчины, гонка преследования на 15 км, свободный стиль

17:25. Женщины, гонка преследования на 10 км, свободный стиль

5 января. Тоблах, Италия

15:00. Женщины, гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль

16:45. Мужчины, гонка с раздельного старта на 15 км, свободный стиль

6 января. Тоблах, Италия

15:30. Женщины, гонка преследования на 10 км, классический стиль

16:40. Мужчины, гонка преследования на 15 км, классический стиль

8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Мужчины, масс-старт на 15 км, классический стиль

17:35. Женщины, масс-старт на 10 км, классический стиль

Александр Большунов

Фото: Imago

9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль

10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

14:45. Женщины, масс-старт в гору на 10 км, свободный стиль

17:35. Мужчины, масс-старт в гору на 10 км, свободный стиль

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С Большуновым все ясно. Крутейший «Тур де Ски» будет у женщин

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