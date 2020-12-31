Лыжники из Норвегии поделились мнением о фаворитах «Тур де Ски». Все они сошлись во мнении, что Александр Большунов – фактически досрочный победитель многодневки.

«Думаю, Большунов победит почти без конкуренции – он выше всех на голову. Надеюсь, удивит и заедет на подиум Калле, но едва ли это вероятно. На некоторых этапах могут случиться отдельные выступления, которые будут несколько неожиданными», – заявил Эмиль Иверсен.

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«Большунов должен побеждать абсолютно безоговорочно, – согласился с Иверсеном Сьюр Рёте. – Может быть борьба за второе и третье места, но русских будет много. Они будут великолепны».

«На вершине будет много русских. Победит Большунов, он явный фаворит. Но я надеюсь, что лыжникам из других стран удастся стать победителями в отдельных гонках. Я буду поддерживать наполовину норвежскую Великобританию», – рассказал о своим предпочтениях Эйрик Мюр Носсум.

Финн Хоген Крог также назвал фаворитом Большунова, но тонко заметил, что он победит без норвежцев: «Большунов должен победить, но всякое бывает. Мы, норвежцы, были главными соперниками Большунова. Сейчас стало известно, что Ииво Нисканен тоже не приедет, так что ему будет еще проще».

Норвежских лыжников цитирует VG.

«Тур де Ски» состоится с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.

В соревнованиях не примут участие лыжники из Норвегии, Швеции и Финляндии.

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